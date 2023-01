Poslovil se je Konstantin II, zadnji grški kralj

Bil je nečak britanskega princa Filipa in krstni boter prestolonaslednika princa Williama. V Londonu je z ženo, Anne-Marie Grško, najmlajšo sestro danske kraljice Margrethe II, ter petimi otroki živel 46 let, leta 2013 pa sta se vrnila v domovino. Tudi v britanski prestolnici je živel zelo razkošno življenje in z družino prebival v dvorcu s 13 sobami in devetimi kopalnicami, kjer je pogosto gostil princeso Diano, zelo blizu pa sta si bila s princem Charlesom, zdajšnjim kraljem Karlom III.

Grčiji je vladal devet let, v enem najbolj turbulentnih obdobij v njeni zgodovini. Ko je leta 1964 pri 23 letih zasedel prestol, je bil mladi monarh, ki je pred tem že osvojil zlato olimpijsko kolajno v jadranju, zelo priljubljen, a njegova priljubljenost je bliskovito upadla, ker je razrešil premierja Georgiosa Papandreua, ki je želel uvesti liberalne reforme.

Aprila 1967 je vojska pod vodstvom polkovnika Papadopulosa izvedla državni udar in prevzela oblast. Leta 1973 je diktatorski režim aboliral monarhijo, ko so leto kasneje spet vzpostavili demokratični režim, pa je kar 70 odstotkov Grkov na referendumu glasovalo, da tako tudi ostane. Z državo se je Konstantin II dolga leta tožil za povračilo premoženja. Leta 1994 mu je socialistična vlada celo odvzela državljanstvo, leta 2012 pa mu je evropsko sodišče za človekove pravice prisodilo 12 milijonov evrov, drobiž v primerjavi s 500 milijoni, ki jih je zahteval. Njegova starejša sestra Sofija je žena nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa.

Prejšnji teden so ga sprejeli v bolnišnico v Atenah zaradi težav z dihanjem, v torek pa je v 83. letu starosti umrl zaradi infarkta.