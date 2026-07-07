Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

V Goriških brdih se je poslovil Oton Reya, vinar iz Kozane, človek majhne kleti, starega družinskega spomina in vin, ki niso nastajala po hrupnih tržnih pravilih, temveč v dolgem pogovoru z zemljo, letnikom in ljudmi, ki so prišli do njega. Umrl je v 60. letu starosti.

Reya je živel in delal v Kozani, v vasi med vinogradi in češnjami, v prostoru, kjer je vino pogosto manj poklic kot način življenja. V kleti je bil doma od mladosti. Po zapisih tujih vinskih poznavalcev je odraščal ob očetu, ki je prideloval vina po preprostem, skoraj vsakdanjem redu: beli pinot za jutro, rebulo za opoldne in merlot za večer. Iz takšnega razumevanja vina kot dela življenja, ne zgolj proizvoda, je zrasla tudi Reyeva pot.

Njegova vina so bila vezana na Brda in ponco, na lapornata tla, ki vinarju ne dovolijo veliko bližnjic. Reya je delal na majhni posesti, v ritmu letnih časov, z maceracijami, starim lesom in občutkom za mero. Med njegovimi vini so bili beli pinot, rebula, chardonnay, jakot, merlot in Orangoton, njegovo oranžno vino, ki je že z imenom razkrivalo nekaj njegove igrivosti in distance do velikih vinskih deklaracij.

Oton Reya. FOTO: FB

Tisti, ki so ga obiskali, ga opisujejo kot vinarja, ki ni veliko stavil na sejme in nastopanje, temveč na neposreden stik. V takšnem svetu se vino ne razlaga najprej z besedami, ampak s časom: z odpiranjem steklenic, pogovorom v kleti, s pogledom na vinograde in z razumevanjem, da vsako leto pove svojo zgodbo.

Posebno mesto v njegovi zgodbi je imel merlot iz očetovega vinograda. Stari nasad, posajen na vrhu griča, je bil zanj več kot vinograd. Bil je povezava s predniki in obenem zaveza prihodnosti. Pred leti se je lotil klonske selekcije stare trte; po zadnji trgatvi starega nasada so bile posajene nove trte, izbrane iz očetovega merlota. V tem je mogoče videti eno najlepših podob njegovega dela: spoštovanje do prejetega in skrb, da bi se nekaj bistvenega nadaljevalo.

Oton Reya ni sodil med vinarje, ki bi svojo prepoznavnost gradili z velikimi gestami. Njegova sled je bolj tiha, a zato nič manj razločna: v briški kleti, v vinih, ki so nosila kraj, in v spominu ljudi, ki so pri njem našli ne le kozarec vina, temveč tudi občutek, da so vstopili v svet, kjer ima vse svoj čas.

Brda so izgubila enega svojih samosvojih vinarjev. Ostajajo vinogradi, klet, steklenice in zgodbe, ki jih bodo pripovedovali tisti, ki so ga poznali.

Pogreb je bil včeraj v Kozani, svojci pa so cvetje in sveče odklonili v dobrodelne namene.