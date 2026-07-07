  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

    Umrl je briški vinar, ki je iz družinske kleti, ponce in starega očetovega merlota ustvaril samosvoj, tih in prepoznaven vinski svet.
    Kozana v Brdih daje osnovo za mirno življenje. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Kozana v Brdih daje osnovo za mirno življenje. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    7. 7. 2026 | 19:36
    3:25
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V Goriških brdih se je poslovil Oton Reya, vinar iz Kozane, človek majhne kleti, starega družinskega spomina in vin, ki niso nastajala po hrupnih tržnih pravilih, temveč v dolgem pogovoru z zemljo, letnikom in ljudmi, ki so prišli do njega. Umrl je v 60. letu starosti.

    Reya je živel in delal v Kozani, v vasi med vinogradi in češnjami, v prostoru, kjer je vino pogosto manj poklic kot način življenja. V kleti je bil doma od mladosti. Po zapisih tujih vinskih poznavalcev je odraščal ob očetu, ki je prideloval vina po preprostem, skoraj vsakdanjem redu: beli pinot za jutro, rebulo za opoldne in merlot za večer. Iz takšnega razumevanja vina kot dela življenja, ne zgolj proizvoda, je zrasla tudi Reyeva pot.

    Njegova vina so bila vezana na Brda in ponco, na lapornata tla, ki vinarju ne dovolijo veliko bližnjic. Reya je delal na majhni posesti, v ritmu letnih časov, z maceracijami, starim lesom in občutkom za mero. Med njegovimi vini so bili beli pinot, rebula, chardonnay, jakot, merlot in Orangoton, njegovo oranžno vino, ki je že z imenom razkrivalo nekaj njegove igrivosti in distance do velikih vinskih deklaracij.

    Oton Reya. FOTO: FB
    Oton Reya. FOTO: FB

    Tisti, ki so ga obiskali, ga opisujejo kot vinarja, ki ni veliko stavil na sejme in nastopanje, temveč na neposreden stik. V takšnem svetu se vino ne razlaga najprej z besedami, ampak s časom: z odpiranjem steklenic, pogovorom v kleti, s pogledom na vinograde in z razumevanjem, da vsako leto pove svojo zgodbo.

    Posebno mesto v njegovi zgodbi je imel merlot iz očetovega vinograda. Stari nasad, posajen na vrhu griča, je bil zanj več kot vinograd. Bil je povezava s predniki in obenem zaveza prihodnosti. Pred leti se je lotil klonske selekcije stare trte; po zadnji trgatvi starega nasada so bile posajene nove trte, izbrane iz očetovega merlota. V tem je mogoče videti eno najlepših podob njegovega dela: spoštovanje do prejetega in skrb, da bi se nekaj bistvenega nadaljevalo.

    Oton Reya ni sodil med vinarje, ki bi svojo prepoznavnost gradili z velikimi gestami. Njegova sled je bolj tiha, a zato nič manj razločna: v briški kleti, v vinih, ki so nosila kraj, in v spominu ljudi, ki so pri njem našli ne le kozarec vina, temveč tudi občutek, da so vstopili v svet, kjer ima vse svoj čas.

    Brda so izgubila enega svojih samosvojih vinarjev. Ostajajo vinogradi, klet, steklenice in zgodbe, ki jih bodo pripovedovali tisti, ki so ga poznali.

    Pogreb je bil včeraj v Kozani, svojci pa so cvetje in sveče odklonili v dobrodelne namene.

    Šport  |  Kolesarstvo
    4. etapa

    Kolesar, ki je prebolel raka, je novi nosilec rumene majice

    Torstein Traeen (Uno-X Mobility) je iz rumenega slekel Tadeja Pogačarja. Pedersenu 4. etapa.
    Miroslav Cvjetičanin 7. 7. 2026 | 14:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Atentatorko iz Monaka našli ustreljeno, osumljen je ukrajinski obveščevalec

    Žensko, ki je v Monaku nastavila bombo, naj bi plačal in umoril častnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe.
    7. 7. 2026 | 14:47
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj ljudje mislijo, da je treba čakati? Pogrešanega je treba prijaviti takoj!

    Čas je najpomembnejši, opozarja kriminalist Damjan Miklič. V zadnjih letih policija opaža zlasti več primerov, povezanih z demenco.
    Tanja Jaklič 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dokapitalizacija

    Zaposleni slovenske družbe postali delničarji hrvaškega lastnika

    Z vpisom delnic do Bosaqar invest do 150 milijonov evrov svežega kapitala.
    Maja Grgič 7. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Nova valuta uspešnih podjetij: zdravi in zvesti zaposleni

    Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
    6. 7. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več

    Več iz teme

    slovoBrdavinogradivinska klet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«

    Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Poslovil se je Oton Reya, vinar iz Kozane, ki je poslušal Brda

    Umrl je briški vinar, ki je iz družinske kleti, ponce in starega očetovega merlota ustvaril samosvoj, tih in prepoznaven vinski svet.
    7. 7. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Izpolnjevanje zavez do Nata

    Grošelj: Slovenija še nikoli ni bila v tako občutljivem položaju

    Država je pri izpolnjevanju zavez do Nata ujetnica notranjepolitičnih kalkulacij, opozarja obramboslovec.
    Jure Kosec 7. 7. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh v Ankari

    Slovenija po obrambnih izdatkih na zadnjem mestu v Natu

    Generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva Mark Rutte je napovedal industrijsko revolucijo na področju obrambe.
    Peter Žerjavič 7. 7. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijsko SP

    Planica izgubila dvoboj z Oberstdorfom

    Najboljši smučarski skakalci, tekači in nordijski kombinatorci se bodo leta 2031 za kolajne na svetovnem prvenstvu potegovali v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Izpolnjevanje zavez do Nata

    Grošelj: Slovenija še nikoli ni bila v tako občutljivem položaju

    Država je pri izpolnjevanju zavez do Nata ujetnica notranjepolitičnih kalkulacij, opozarja obramboslovec.
    Jure Kosec 7. 7. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh v Ankari

    Slovenija po obrambnih izdatkih na zadnjem mestu v Natu

    Generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva Mark Rutte je napovedal industrijsko revolucijo na področju obrambe.
    Peter Žerjavič 7. 7. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijsko SP

    Planica izgubila dvoboj z Oberstdorfom

    Najboljši smučarski skakalci, tekači in nordijski kombinatorci se bodo leta 2031 za kolajne na svetovnem prvenstvu potegovali v Nemčiji.
    Miha Šimnovec 7. 7. 2026 | 18:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

    Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
    Promo Delo 6. 7. 2026 | 12:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo