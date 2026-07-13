Poslovil se je poln načrtov

Pri 78 letih se je poslovil novozelandski igralec Sam Neill, ki je mednarodno javnost navdušil zlasti s filmih Klavir in Jurski park. Kot je sporočila njegova družina, se je njegova življenjska pot iztekla nenadoma in nepričakovano v Sydneyju in »z dostojanstvom, ki je zaznamovalo njegovo celotno življenje«.

Pred nekaj leti je Neill z javnostjo delil osebno novico, da je zaradi krvnega raka leto dni prejemal kemoterapijo, aprila letos pa je sporočil, da je bolezen v remisiji. Njegova smrt naj ne bi bila povezana s to diagnozo, a več podrobnosti naj bi objavili kasneje.

Neill se je rodil na Severnem Irskem in njegova družina se je, ko je bil še otrok, preselila na Novo Zelandijo. Njegova igralska kariera se je začela v 70. letih prejšnjega stoletja. Že v študentskih letih je začel igrati v različnih gledaliških produkcijah. Prvo filmsko vlogo je dobil leta 1971 v filmu The City of No. Šest let pozneje ga je med zvezde izstrelila vloga v akcijskem trilerju Rogerja Donaldsona Sleeping Dogs. Nato se je preselil v Avstralijo, kjer je leta 1979 nastopil v filmu Moja sijajna kariera, ki je postal svetovna uspešnica,.

Pozornost mednarodne javnosti je še posebej pritegnil leta 1993 z dvema odmevnima vlogama. V filmu Klavir režiserke Jane Campion, ki je prejel tri oskarje, je nastopil kot novozelandski naseljenec Alisdair Stewart, nato pa je zaigral kot dr. Alan Grant v Spielbergovem Jurskem parku. Neill je igral tudi v nadaljevanjih Jurski park III in Jurski svet: Prevlada. Prvi kandidat za vlogo je bil sicer Harrison Ford.

V petih desetletij dolgi karieri je nastopil v več kot 150 filmih, med katerimi so avstralski psihološki triler Mrtvo morje, v katerem je igral ob Nicole Kidman in Billyju Zanu. Videli smo ga tudi v Lovu na rdeči oktober, Knjigi o džungli, v grozljivki V ustih norosti, kultnem Krvavem obzorju, znanstvenofantastičnem filmu Mojih 200 let, posodil je glas za animirani film Peter Zajec. Bil je eden od glavnih kandidatov za naslednika Rogerja Moorea v vlogi Jamesa Bonda, a so vlogo na koncu zaupali Timothyju Daltonu.

Še aprila letos je bil poln načrtov, nastopil naj bi v filmu Godzilla x Kong: Supernova.

V prostem času se je na novozelandskem Južnem otoku ukvarjal z vinogradništvom, bil pa je tudi oster nasprotnik odprtega kopa zlata, ki naj bi ga zagnali v bližini Cromwella, češ da bo uničil okolje. Za njim žalujejo štirje otroci in osem vnukov in številni ljubitelji dobrih filmov.