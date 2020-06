Poslovil se je žvižgač Herbert Stempel, ki je navdihnil film Kviz

Od televizije do Hollywooda

Pri 93 letih se je poslovila legendarna ameriška televizijska osebnost ­, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja povzročil škandal, ko je razkril, da je v dogovoru z organizatorji televizijskega kviza Twenty-One namerno izgubil. Stempel je umrl 7. aprila v domu za starejše v New Yorku,­ je za tiskovno agencijo AP sporočila njegova ženaZaslovel je leta 1956, ko je nastopil v priljubljenem kvizu, v katerem so tekmovalcem odgovore na vprašanja razkrili vnaprej. Ker je gledanost oddaje upadala, hkrati pa so se nižali prihodki od oglaševanja, je Stempel privolil, da bo izgubil proti karizmatičnemu sotekmovalcuZvijača je delovala, saj se je gledanost povečala, Van Doren pa je postal zvezda televizijskih kvizov. Kljub obljubi producenta, da ga po izgubi na kvizu čaka služba na televiziji, so nanj kmalu pozabili tako organizatorji oddaje kot javnost. Iz maščevanja se je tedaj tridesetletni Stempel odločil razkriti, da je oddaja potegavščina, kar je povzročilo kongresno raziskavo in zaton kariere Charlesa Van Dorna.Stempel, ki se je po razkritju umaknil iz javnega življenja, se je znova znašel v središču medijske pozornosti, ko je leta 1994 v kinodvorane prišel film Kviz v režiji. Celovečerec je nastal po spominih kongresnega preiskovalca, v vlogi Stempla je nastopil ameriški igralec, v vlogi Van Dorna pa Britanec