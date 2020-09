Poslovila se je Helen Reddy, ki je napisala himno feministk

V Los Angelesu je v 78. letu starosti umrla avstralska pevka Helen Reddy, ki se je v 70. letih s pesmijo I Am Woman vpisala v zgodovino glasbe, pa tudi boja za pravice žensk. Skladba je, ne da bi pevka to pričakovala, namreč postala himna številnih feminističnih gibanj po svetu.



Pevka, igralka in aktivistka, ki se je rodila v Melbournu, je imela poleg avstralskega tudi ameriško državljanstvo. Svojo kariero je začela že pri štirih letih, ko je prepevala na radiu in televiziji. Pri 25 letih ji je zmaga na tekmovanju talentov za nagrado prinesla letalsko vozovnico za New York in avdicijo, na kateri pa ni bila uspešna. V želji, da bi naredila mednarodno kariero, se je preselila v Chicago in pozneje v Los Angeles.



V 70. letih ji je resnično uspelo, kar 15 njenih singlov se je uvrstilo med prvih 40 na Billboardovo lestvico Hot 100. Njeno ime pa bo za vedno ostalo povezano s pesmijo I Am Woman, ki jo je napisala skupaj z Rayem Burtonom, z njo pa so se poistovetila različna gibanja za pravice žensk. Prelomna je bila tudi za avstralsko glasbeno zgodovino, saj je bila prva skladba avstralskega avtorja ali avtorice, ki je dobila grammyja. Kako izjemen je bil njen vpliv, pa se je pokazalo leta 2010, ko so jo predvajali na podelitvi oskarjev. Takrat je namreč Kathryn Bigelow postala prva ženska, ki je prejela zlati kipec za režijo.



Poročena je bila trikrat, zadnja leta je trpela za demenco. Njena otroka Traci Donat in Jordan Sommers sta povedala, da je bila »čudovita mama, babica in res mogočna ženska«, uteho ob njeni izgubi pa sta našla v spoznanju, da bo »njen glas živel večno«. O Reddyjevi je režiserka Unjoo Moon lani posnela film z enakim naslovom, kot ga nosi pesem, ki je zaznamovala njeno življenje.