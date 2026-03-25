Poslovila se je Mel Schilling, psihologinja iz šova Poroka na prvi pogled

»Bila je resnično čarobna ženska,« je eden od številnih čustvenih odzivov na tragično novico, da se je pri 54 letih poslovila Mel Schilling, strokovnjakinja za partnerske odnose, ki je v resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled s toplino in življenjsko energijo navdušila številne gledalce po vsem svetu.

Avstralska psihologinja in coachinja, ki je v šovu sodelovala od 2016, je umrla le dve leti potem, ko so ji prvič diagnosticirali raka. Kljub 16 ciklom kemoterapij ni nikoli prekinila snemanja oddaje, v kateri je sodelovala tako v rodni Avstraliji kot v Veliki Britaniji. V začetku marca je mnogim, ki so jo imeli radi, sporočila, da je bolezen napredovala in da ji zdravniki ne morejo več pomagati. Poslovila se je v Londonu, v krogu svoje družine. Njen soprog Gareth Brisbane je napisal: »Za večino od vas je bila Mel Schilling – matriarhinja Poroke na prvi pogled in kraljica resničnostnih šovov. Za Maddie in mene je bila najina mala Melsie: neverjetna mama, vzornica in sorodna duša.« Povedal je še, da je v zadnjih trenutkih zbrala vso moč, ki jo je še premogla, zato, da je hčerki hčerki Maddie, ki ima le deset let, in njemu zašepetala sporočilo, »ki me bo podpiralo do konca življenja«.

Mel je postala mama in televizijska zvezdnica šele pri 42 letih, a je s svojo prijetno in energično osebnostjo hitro postala izjemno priljubljena. Nemalo parov ji te dni izreka globoko hvaležnost, ker je prepoznala, da sodijo skupaj. »Prepričan sem, da se je dotaknila mnogih življenj,« je zapisal moški, ki je v šovu našel svojo ljubezen. »Bila je topla, podporniška in iskrena, in zelo skrbna do vseh naših udeležencev. Od blizu sem spremljala njene izjemne sposobnosti, resnično je verjela v ta eksperiment. V svojem bistvu je ljubila ljubezen,« je izjavila Charlene Douglas, s katero sta se spoprijateljili v britanskem šovu, in ki je bila ob njej zadnje dni življenja.