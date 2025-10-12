  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Poslovila se je oskarjevka Diane Keaton, blestela je tudi v Botru

    Umrla je v starosti 79 let v Kaliforniji. Odločilno jo je zaznamoval Woody Allen.
    Smrt Diane Keaton je za CBS News potrdila producentka in prijateljica Dori Rath. Kaj kmalu zatem smo že lahko brali prve žalostne odzive. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    Smrt Diane Keaton je za CBS News potrdila producentka in prijateljica Dori Rath. Kaj kmalu zatem smo že lahko brali prve žalostne odzive. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    A. V.
    12. 10. 2025 | 08:30
    12. 10. 2025 | 08:59
    4:38
    Filmski svet je izgubil velikanko. Poslovila se je Diane Keaton, stara je bila 79 let. Zaslovela je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z vlogo Kay Adams-Corleone v filmih Boter, kasneje je dobila tudi oskarja za vlogo v filmu Annie Hall.

    V karieri je zaigrala v več kot 60 filmih. Poleg Botra in Annie Hall je blestela še v filmih Nevestin oče, Klub vražjih babnic, na seznam pa lahko dodamo še filme The Family Stone, Because I Said So, And So It Goes, da ne govorimo v številnih drugih delih Woodyja Allena, kot so Play It Again, Sam, Sleeper, Love and Death in Manhattan Murder Mystery.

    Oskarja je prejela leta 1978 za najboljšo igralko. Poleg tega je osvojila tudi zlati globus za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu in nagrado BAFTA za najboljšo igralko v glavni vlogi. Filmski prvenec je dočakala v romantični komediji Lovers and Other Strangers leta 1970, njen najnovejši film pa je bila komedija Summer Camp iz leta 2024, kjer je igrala ob Eugeneu Levyju in Kathy Bates.

    Mnogi žalostni odzivi

    Rodila se je v Los Angelesu, v Kaliforniji je tudi umrla. Njeno smrt je za CBS News potrdila producentka in prijateljica Dori Rath. Kaj kmalu zatem smo že lahko brali prve žalostne odzive.

    Njena soigralka iz Klub vražjih babnic Bette Midler je na instagramu zapisala: »Briljantna, lepa, izjemna Diane Keaton je umrla. Ne morem vam povedati, kako neznosno me to žalosti. Bila je nepozabna, popolnoma izvirna in popolnoma brez prevare ali kakršne koli tekmovalnosti, ki bi jo pričakovali od takšne zvezde. Videli ste, kdo je bila ... oh, la, la!«

    Diane Keaton in Jack Nicholson FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
    Diane Keaton in Jack Nicholson FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

    Med drugimi se ji je poklonil tudi Ben Stiller: »Diane Keaton. Ena največjih filmskih igralk vseh časov. Ikona stila, humorja in komedije. Briljantna. Kakšna oseba.«

    A ni bila samo igralka, temveč je več filmov tudi režirala. Denimo dokumentarec Heaven iz leta 1987, ki kronološko prikazuje prepričanja ljudi o posmrtnem življenju. Njen film Unstrung Heroes iz leta 1995 – komična drama z Andie MacDowell, Johnom Turturrom in Michaelom Richardsom v glavnih vlogah – so prikazali na filmskem festivalu v Cannesu, v njem pa predstavlja edinstvene zgodbe vzhajajočih režiserjev. Nazadnje je leta 2000 režirala film Hanging Up, komično dramo z Meg Ryan in Liso Kudrow v glavnih vlogah, zraven je zaigrala tudi sama.

    Nikoli se ni poročila

    Odločilno vlogo v njeni karieri je imel Woody Allen. Spoznala sta se leta 1968, ko je nastopala v predstavi Play It Again, Sam, ki jo je Allen napisal in režiral. V tem obdobju se je razvilo tudi njuno romantično razmerje – vsaj za čas. To razmerje je trajalo nekaj časa, preden sta se razšla, a Keaton je večkrat omenja, da Allen ni le nekdo, s katerim je delala, ampak tudi človek, ki jo je zelo oblikoval – kot mentor, kreativni partner in prijatelj.

    Odločilno vlogo v njeni karieri je imel Woody Allen. Za vlogo v filmu Annie Hall je prejela oskarja. FOTO: promocijsko gradivo
    Odločilno vlogo v njeni karieri je imel Woody Allen. Za vlogo v filmu Annie Hall je prejela oskarja. FOTO: promocijsko gradivo

    Ob strani mu je stala tudi v času, ko je bil Allen obtožbe spolne zlorabe, ki jih je podala njegova posvojena hči, Dylan Farrow. Allen je vse zanikal, Keaton pa je javno izjavila, da verjame svojemu prijatelju in da je ponosna na delo, ki sta ga naredila skupaj.

    Nominirana je bila za še tri oskarje – vse v kategoriji za najboljšo igralko – v filmih Nekaj moraš dati, Marvinova soba in Rdeči.

    Zanimivo, nikoli se ni poročila, a je imela dva posvojena otroka – hčerko Dexter in sina Dukea. Kljub temu je imela več ljubezenskih zvez, med drugim so jo povezovali z Warrenom Beattyjem, Jackom Nicholsonom in Alom Pacinom.

