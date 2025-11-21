Poslovilni govor je imel Bush mlajši, Trumpa na slovesnosti ni bilo

Ponosen sem, da sem ga lahko imenoval za svojega podpredsednika in prijatelja, se je nekdanji predsednik ZDA George W. Bush mlajši poslovil od Dicka Cheneyja, znanega ameriškega politika, ki je 3. novembra umrl v 84. letu starosti. Pogrebna slovesnost za nekdanjim podpredsednikom ZDA je bila v četrtek v Washingtonu, udeležili so se je številni predstavniki republikancev in demokratov, ne pa tudi predsednik ZDA Donald Trump.

»Bil je podpredsednik, popolnoma predan zaščiti Združenih držav in njihovih interesov,« je v govoru v nacionalni katedrali v Washingtonu dejal Bush in Cheneyjevo službovanje opisal kot »dosledno in zvesto«. »Njegov talent in zadržanost sta presegla njegov ego ... Ljudje so v njem vedno videli nekaj trdnega, zanesljivega in redkega,« je še dejal 79-letni Bush, ki je bil predsednik ZDA med letoma 2001 in 2009.

Med govorom se je spomnil tudi tega, kako je Cheneyja izbral za podpredsednika: »Na koncu sem zaupal svoji presoji.« Cheney se je menda tudi sam ponudil za položaj, potem ko ga je Bush mlajši prosil, da naj mu pomaga poiskati najboljšega kandidata za podpredsednika.

Cheney je veljal za enega najvplivnejših in hkrati najbolj kontroverznih mož na tem položaju, predvsem zaradi vloge pri invaziji na Irak leta 2003. Za staro republikansko gardo je bil utelešenje predane službe državi in narodu, saj je poleg omenjenega položaja zasedal številne druge funkcije, bil je zvezni kongresnik, obrambni minister in šef kabineta Bele hiše. Po drugi strani je bil trn v peti demokratom, a marsikaj se je spremenilo v zadnjih letih.

Med okoli tisoč žalujočimi je bilo tudi več vrhovnih sodnikov, sedanjih in nekdanjih članov kongresa in državnih uradnikov. FOTO: Andrew Harnik/AFP

Leta 2016 je še podprl Trumpovo predsedniško kandidaturo, čeprav je ta republikansko nominacijo osvojil tudi z ostrimi kritikami napada na Irak. Navzkriž pa sta si prišla, ko je Cheneyjeva hči – republikanska kongresnica iz Wyominga Liz Cheney – kritizirala Trumpa zaradi napada privržencev na kongres 6. januarja 2021 in se pridružila večinoma demokratski kongresni preiskovalni komisiji. Dick Cheney se je postavil hčeri v bran in leta 2024 celo podprl predsedniško kandidaturo demokratke Kamale Harris.

Ko je umrl, je Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt za medije dejala, da se predsednik zaveda njegovega slovesa in da je ukazal spustiti zastave na pol droga. Ni pa bilo slišati izrazov sožalja, Trumpa tudi ni bilo na pogrebu; kot je poročala televizija CBS, niti ni bil povabljen.

Cheneyju so se sicer z obiskom pogrebne slovesnosti poklonili nekdanji predsednik Joe Biden, ki ga je v preteklosti zaradi vojne v Iraku označil za najbolj nevarnega podpredsednika v zgodovini ZDA, Kamala Harris, nekdanji podpredsednik Mike Pence, med okrog tisoč udeleženci v katedrali je bilo tudi več vrhovnih sodnikov, zdajšnjih in nekdanjih članov kongresa in državnih uradnikov. Povabljena sta bila še Bill Clinton in Barack Obama, vendar nista prišla.