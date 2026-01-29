Poteze Trumpovega odposlanca v Parizu vse bolj agresivne

Ko je Charles Kushner lanske pomladi prevzel položaj ameriškega veleposlanika v Franciji, so v Parizu pričakovali še enega v vrsti politično imenovanih diplomatov. A 71-letnik, oče Jareda Kushnerja – zeta Donalda Trumpa in njegovega dolgoletnega neformalnega odposlanca za Bližnji vzhod – se je hitro izkazal za pravo presenečenje. Kot poročajo francoski mediji, so njegove poteze namreč vse prej kot diplomatske; bil naj bi netaktno neposreden in nagnjen h konfliktom, njegova agenda pa naj bi jasno in ostro sovpadala s Trumpovo vse bolj nasilno in razdiralno politiko.

Prelomni trenutek naj bi za Charlesa Kushnerja nastopil konec lanskega oktobra, ko je na slovesni večerji, prirejeni v enem od stanovanj šestega okrožja Pariza, izbruhnil zaradi porasta antisemitizma v Franciji, oblasti pa obtožil, da mu dopuščajo razmah. Povod za izpad, nenavaden celo za neformalna omizja francoskih diplomatskih krogov, naj bi bila pripomba filozofa Bernarda Henrija Lévyja, ki je stališča veleposlanika označil za »pretirana«, sploh tista, lani objavljena v The Wall Street Journalu.

Gre za zapis, ki ga je Kushner naslovil na francoskega predsednika, v njem pa izrazil »globoko zaskrbljenost spričo dramatičnega porasta antisemitizma v Franciji in pomanjkanja zadostnega ukrepanja«. Emmanuela Macrona je pozval k odločnejšim ukrepom in mu ponudil pomoč pri pripravi »resnega načrta«.

Kot poudarjajo strokovnjaki, tovrstna javna naslavljanja pomenijo izrazit odmik od diplomatskega protokola, francosko zunanje ministrstvo pa je Kushnerja nemudoma poklicalo na zagovor. Pozivu se ni odzval, saj je bil, kot je sporočil, na dopustu v bližini Saint-Paul-de-Vencea na Azurni obali, številni kritiki pa opozarjajo, da v Parizu primarno ne deluje kot veleposlanik, pač pa kot podaljšana roka Trumpove družinske in politične mreže.

Charles Kushner je v ameriškem javnem prostoru sicer navzoč že desetletja; kot sin judovskih priseljencev iz Belorusije si je bogastvo ustvaril z nepremičninskimi posli v New Jerseyju in New Yorku, leta 2005 pa je bil zaradi davčne utaje, nezakonitih političnih donacij in oviranja pravosodja obsojen na zaporno kazen.

Kushnerjev primer je v ZDA med drugim postal vzorčni primer nepremičninske korupcije, tudi zaradi razkritja, da je poskušal z izsiljevanjem vplivati na enega od sorodnikov, ki je sodeloval s tožilstvom. Leta 2020 ga je Donald Trump pomilostil, v zadnjih letih pa se je Charles Kushner pozicioniral kot filantrop in podpornik judovskih organizacij, zlasti na področju boja proti antisemitizmu.