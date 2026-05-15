  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Izgubljena potnica v karanteni na odročnem otoku, znanem po uporu ladje Bounty

    Zdaj je v karanteni, da ne bi okužila katerega od komaj 50 prebivalcev otoka, ki je del britanskega čezmorskega ozemlja.
    Pitcairn, znan po legenarni ladji Bonty, se promovira kot nujen postanek za pustolovske popotnike, ki iščejo zares oddaljena obzorja. FOTO: Aranui Cruises
    Galerija
    Pitcairn, znan po legenarni ladji Bonty, se promovira kot nujen postanek za pustolovske popotnike, ki iščejo zares oddaljena obzorja. FOTO: Aranui Cruises
    S. B.
    15. 5. 2026 | 12:22
    15. 5. 2026 | 12:58
    3:39
    A+A-

    Američanka, ki je potovala z ladjo Hondius, a se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na otoku Sveta Helena v južnem Atlantskem oceanu, je naposled prav tako obtičala, in to na majhnem, odročnem pacifiškem Pitcairnovem otoku, znanem po ladji Bounty. Podobno kot njeni sopotniki, ki so zdaj že doma, je v karanteni, da ne bi okužila katerega od komaj 50 prebivalcev otoka, ki je del britanskega čezmorskega ozemlja.

    image_alt
    Ladja MV Hondius brez potnikov zapustila Tenerife

    Preden je prišla do Pitcairnovih otokov, ki jih sestavljajo štirje otoki, med seboj oddaljeni več sto milj, je po poročanju AFP prepotovala pol sveta – dobesedno. Potem ko je s še nekaterimi sopotniki 24. aprila zapustila križarko Hondius, je najprej letela do San Francisca, od tam na Tahiti, nato se je vkrcala na letalo do otoka Mangareva v Francoski Polineziji. Po 32-urni plovbi na eni od tovornih ladij, ki vsakih nekaj dni potujejo na tej relaciji, je dosegla Pitcairnov otok, ki ga oglašujejo kot nujen postanek za pustolovske popotnike, ki iščejo zares oddaljena obzorja. Med celotnim potovanjem, dolgim več kot 12.000 kilometrov, nikomur ni povedala, da je bila na ladji Hondius izpostavljena hantavirusu.

    Večina potnikov križarke Hondius je že doma, predpisano imajo 42-dnevno karanteno. FOTO: Aaron Bunch/Reuters
    Večina potnikov križarke Hondius je že doma, predpisano imajo 42-dnevno karanteno. FOTO: Aaron Bunch/Reuters

    Včeraj je predstavnik otoških oblasti potrdil, da je na otoku oseba, ki je bila izpostavljena virusu, vendar ne kaže znakov okužbe. »Tesno sodelujemo z zdravstvenimi organi in vlado Združenega kraljestva, da bi obvladali situacijo. Dobro počutje naše skupnosti je naša prednostna naloga,« je poudaril predstavnik Pitcairnovega otoka, katerega guvernerka je britanska diplomatka Iona Thomas.

    Prebivalci Pitcairnovega otoka, s katerimi je AFP navezal stike, so povedali, da so jim predstavniki oblasti odsvetovali pogovore z novinarji. Za zdaj ni znano, kako dolgo bo potnica v izolaciji, oblasti so sporočile le, da Pitcairnovega otoka ne bo smela zapustiti, dokler bo ogrožala 50 tamkajšnjih prebivalcev.

    Večina prebivalcev otoka je potomcev posadke ladje britanske mornarice HMS Bounty, ki je leta 1790 dosegla otok pod kapitanom Fletcherjem Christianom, in nekaj Tahitijcev, ki so se jim pridružili po uporu. FOTO: Aranui Cruises
    Večina prebivalcev otoka je potomcev posadke ladje britanske mornarice HMS Bounty, ki je leta 1790 dosegla otok pod kapitanom Fletcherjem Christianom, in nekaj Tahitijcev, ki so se jim pridružili po uporu. FOTO: Aranui Cruises

    Večina prebivalcev otoka je potomcev posadke ladje britanske mornarice HMS Bounty, ki je leta 1790 dosegla otok pod kapitanom Fletcherjem Christianom, in nekaj Tahitijcev, ki so se jim pridružili po uporu.

    Na otoku je samo ena trgovina z živili, ki je odprta trikrat na teden, bolnišnice ni. Najbližja zdravstvena ustanova je v dobrih 2000 kilometrov oddaljeni Francoski Polineziji, zato je mogoče razumeti njihovo previdnost, čeprav predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije ponavljajo, da hantavirus ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje.

    Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe na križarki Hondius je bilo doslej potrjenih šest primerov.  FOTO:Hannah Mckay/Reuters
    Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe na križarki Hondius je bilo doslej potrjenih šest primerov.  FOTO:Hannah Mckay/Reuters

    Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe na križarki Hondius je bilo doslej potrjenih šest primerov. Pri vseh so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Po poročanju AFP bodo argentinski znanstveniki naslednji teden odpotovali v Ushuaio, da bi določili, ali na območju živijo glodavci, ki bi lahko prenašali virus. Rezultati preiskave naj bi bili znani v štirih tednih.

    Argentinski znanstveniki bodo naslednji teden odpotovali v Ushuaio, da bi določili, ali na območju živijo glodavci, ki bi lahko prenašali virus. FOTO: Cristian Urrutia/AFP
    Argentinski znanstveniki bodo naslednji teden odpotovali v Ushuaio, da bi določili, ali na območju živijo glodavci, ki bi lahko prenašali virus. FOTO: Cristian Urrutia/AFP

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

    Po zadnjih informacijah so organi stranke potrdili vstop Demokratov v Janševo koalicijo. V njej bo poleg SDS še desnosredinski trojček strank NSi, SLS in Fokus.
    Uroš Esih 14. 5. 2026 | 16:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dirigent bi lahko ostal brez stanovanja

    Patrik Greblo pred 14 leti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Ker je šel prodajalec v stečaj, SDH zahteva, da ga še enkrat kupi.
    Aleksander Brudar 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Potniški promet

    Na te železnice ni mogoče spraviti vseh tovornjakov in potnikov

    Miha Butara: Z vodstvom smo redno na terenu in vlakih, saj le tako ohranimo stik z realnostjo in vemo, kaj potnik doživlja.
    Borut Tavčar 15. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Agentske transakcije

    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    Največji potencial agentskih transakcij je poenostavitev vsakodnevnih aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ.
    Marjana Kristan Fazarinc 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več

    Več iz teme

    potovanjahantavirusZdruženo kraljestvoKanarski otoki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Izgubljena potnica v karanteni na odročnem otoku, znanem po uporu ladje Bounty

    Zdaj je v karanteni, da ne bi okužila katerega od komaj 50 prebivalcev otoka, ki je del britanskega čezmorskega ozemlja.
    15. 5. 2026 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Surs

    Slovensko gospodarstvo pospešilo: BDP v prvem četrtletju zrasel za tri odstotke

    Rast so poganjale investicije, domača potrošnja in gradbeništvo, Slovenija pa je po podatkih Eurostata med najhitreje rastočimi gospodarstvi v EU.
    15. 5. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pentagon odločitve ne komentira

    Obrambno ministrstvo ZDA preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko

    Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni proti Iranu.
    15. 5. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Race namesto strupa? Pred nakupom indijskih tekačic preverite to

    Številni vrtnarji jih priporočajo proti polžem, a pred nakupom preverite, ali so primerna rešitev tudi za vaš vrt.
    Kaja Berlot 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

    Z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom smo se pogovarjali, kaj bodo po novem ponujali družinam, parom in upokojencem ter zakaj jim posel cveti.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pentagon odločitve ne komentira

    Obrambno ministrstvo ZDA preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko

    Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni proti Iranu.
    15. 5. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Race namesto strupa? Pred nakupom indijskih tekačic preverite to

    Številni vrtnarji jih priporočajo proti polžem, a pred nakupom preverite, ali so primerna rešitev tudi za vaš vrt.
    Kaja Berlot 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

    Z direktorjem Term Olimia Florjanom Vasletom smo se pogovarjali, kaj bodo po novem ponujali družinam, parom in upokojencem ter zakaj jim posel cveti.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo