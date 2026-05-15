Izgubljena potnica v karanteni na odročnem otoku, znanem po uporu ladje Bounty

Američanka, ki je potovala z ladjo Hondius, a se je pred potrditvijo okužb s hantavirusom izkrcala na otoku Sveta Helena v južnem Atlantskem oceanu, je naposled prav tako obtičala, in to na majhnem, odročnem pacifiškem Pitcairnovem otoku, znanem po ladji Bounty. Podobno kot njeni sopotniki, ki so zdaj že doma, je v karanteni, da ne bi okužila katerega od komaj 50 prebivalcev otoka, ki je del britanskega čezmorskega ozemlja.

Preden je prišla do Pitcairnovih otokov, ki jih sestavljajo štirje otoki, med seboj oddaljeni več sto milj, je po poročanju AFP prepotovala pol sveta – dobesedno. Potem ko je s še nekaterimi sopotniki 24. aprila zapustila križarko Hondius, je najprej letela do San Francisca, od tam na Tahiti, nato se je vkrcala na letalo do otoka Mangareva v Francoski Polineziji. Po 32-urni plovbi na eni od tovornih ladij, ki vsakih nekaj dni potujejo na tej relaciji, je dosegla Pitcairnov otok, ki ga oglašujejo kot nujen postanek za pustolovske popotnike, ki iščejo zares oddaljena obzorja. Med celotnim potovanjem, dolgim več kot 12.000 kilometrov, nikomur ni povedala, da je bila na ladji Hondius izpostavljena hantavirusu.

Včeraj je predstavnik otoških oblasti potrdil, da je na otoku oseba, ki je bila izpostavljena virusu, vendar ne kaže znakov okužbe. »Tesno sodelujemo z zdravstvenimi organi in vlado Združenega kraljestva, da bi obvladali situacijo. Dobro počutje naše skupnosti je naša prednostna naloga,« je poudaril predstavnik Pitcairnovega otoka, katerega guvernerka je britanska diplomatka Iona Thomas.

Prebivalci Pitcairnovega otoka, s katerimi je AFP navezal stike, so povedali, da so jim predstavniki oblasti odsvetovali pogovore z novinarji. Za zdaj ni znano, kako dolgo bo potnica v izolaciji, oblasti so sporočile le, da Pitcairnovega otoka ne bo smela zapustiti, dokler bo ogrožala 50 tamkajšnjih prebivalcev.

Večina prebivalcev otoka je potomcev posadke ladje britanske mornarice HMS Bounty, ki je leta 1790 dosegla otok pod kapitanom Fletcherjem Christianom, in nekaj Tahitijcev, ki so se jim pridružili po uporu.

Na otoku je samo ena trgovina z živili, ki je odprta trikrat na teden, bolnišnice ni. Najbližja zdravstvena ustanova je v dobrih 2000 kilometrov oddaljeni Francoski Polineziji, zato je mogoče razumeti njihovo previdnost, čeprav predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije ponavljajo, da hantavirus ne predstavlja nevarnosti za javno zdravje.

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe na križarki Hondius je bilo doslej potrjenih šest primerov. Pri vseh so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka. Po poročanju AFP bodo argentinski znanstveniki naslednji teden odpotovali v Ushuaio, da bi določili, ali na območju živijo glodavci, ki bi lahko prenašali virus. Rezultati preiskave naj bi bili znani v štirih tednih.