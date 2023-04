Potovanje po Maroku: Sanja Macur sama z avtom čez gorovje Atlas

Sanja Macur, mamica dveh otrok, novinarka, urednica in avtorica, je v potovanja zaljubljena že od malih nog, zato je v življenju obiskala že številne lepe kotičke tega sveta. Pred dvema letoma, ko so pri nas vladali strogi ukrepi, povezani z epidemijo, se je sama odločila za pobeg v severnoafriško državo Maroko, kjer je življenje potekalo brez tovrstnih omejitev, cene pa so precej nižje, kot smo vajeni pri nas.

Sanja, iskriva, nasmejana in odprta popotnica, je bila v Maroku že pred leti in ta se ji je tako vtisnil v srce, da se je odločila, da ga ponovno obišče. S tem si je med drugim izpolnila željo, ki jo je imela že kot majhna deklica – da bi se podala na pot čez gorovje Atlas in občudovala njegove lepote. Tega podviga se je lotila kar na lastno pest, s čimer je v tem muslimanskem okolju še toliko bolj zbujala pozornost. Kot sama pravi, jo je Maroko ponovno navdušil s svojo kulturno, zgodovinsko dediščino in naravnimi lepotami, poleg tega pa je v tem času stkala pristne vezi s številnimi domačini.

Kako to, da ste se odločili, da odpotujete v Maroko?

Od nekdaj me je zelo privlačil arabski svet. V Maroku sem sicer v preteklosti že bila in me je zelo pritegnil. Zanj sem se do določene mere odločila tudi po sili razmer zaradi poceni letalskih povezav in ker je Maroko ugodna destinacija. Moja potovanja so vedno kompromis med tem, kar si želim, in kar si v nekem trenutku lahko finančno privoščim.

Odločila sem se, da se z avtom podam čez gorovje Atlas. Že kot majhna deklica sem bila vznemirjena vsakič, ko je učiteljica za zemljepis razlagala o Atlasu. Želela sem si, da bi ga enkrat obiskala. To potovanje mi je tako predstavljalo uresničitev enih od mojih otroških sanj. Teh imam, kar se tiče potovanj, sicer še veliko na zalogi (smeh).

