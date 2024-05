Luciano Benetton: Naredil sem napako, zaupal sem jim

Soustanovitelj blagovne znamke ene najprepoznavnejših oblačilnih podjetij, 89-letni Luciano Benetton, je v intervjuju, objavljenem v milanskem dnevniku Corriere della Sera, sporočil, da odstopa s položaja predsednika uprave. Zdajšnje vodstvo je obdolžil za izgube v višini sto milijonov evrov, ki so domnevno prišle na dan lani.

Benetton se je leta 2018 kot predsednik vrnil k blagovni znamki oblačil, potem ko je odstopil leta 2012. Za izgube je tokrat obdolžil izvršnega direktorja, ki je bil zaposlen od leta 2020, in novo vodstveno ekipo. »Skratka, zaupal sem jim in naredil sem napako,« je potožil časopisu. Za katastrofalno finančno stanje je menda izvedel lani septembra.

Blagovna znamka oblačil s sedežem v severni regiji Veneto se je borila s konkurenco blagovnih znamk hitre mode, sindikati pa ocenjujejo, da je izguba skupine od leta 2013 znašala milijardo evrov. Benetton je bil podvržen številnim kreativnim in vodstvenim ponovnim zagonom, da bi znova pridobil pridobil nekdanje položaje.

Benettonov mandat se izteče junija, kar se časovno ujema z upravnim odborom družinskega holdinga Benetton, Edizione SpA, ki naj bi imenoval novo vodstvo. Predsednik holdinga je sin Luciana Benettona Alessandro. Družinski holding je prodal svoje deleže v družbi Autostrade per l’Italia SpA, in sicer po zrušitvi avtocestnega mostu v Genovi avgusta 2018, pri čemer je umrlo 43 ljudi.

Zgodba o uspehu

Malo podjetje, ki je izdelovalo volnene puloverje, je Lucino s pomočjo sestre Giuliane povzdignil v globalni fenomen, je tako rekoč izumitelj industrijske mode. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Luciano Benetton velja za enega najbogatejših Italijanov, na Forbesovi lestvici so ga uvrstili med petsto najpremožnejših zemljanov, vendar je pomembno poudariti, da si je v nasprotju s premnogimi z obeh lestvic svojo zgodbo o uspehu v največji meri spisal sam.

Malo podjetje, ki je izdelovalo volnene puloverje, je s pomočjo sestre Giuliane povzdignil v globalni fenomen, je tako rekoč izumitelj industrijske mode, ki je s provokativnimi oglaševalskimi kampanjami fotografa Oliviera Toscanija postal predmet univerzitetnih predmetov in razprav analitikov poslovnih praks. Skupina Benetton z znamkami United Colors of Benetton, Sisley in Playlife oblačila prodaja v okoli 6000 trgovinah v 120 državah.

Kljub temu da so se mnogi spraševali, kako je Lucianu uspelo, je Benettonovo vodilo preprosto – domišljen marketing in kakovostni izdelki. Prodrl je z modnimi kampanjami proti revščini, neenakopravnosti, rasizmu, tabujem in vojnam.

Pri 14 letih je nenadoma izgubil očeta in moral zapustiti šolo, da bi pomagal vzdrževati družino. Delal je v trgovini z oblačili. Da bi kupil prvi pletilni stroj, je prodal svoje edino prevozno sredstvo, kolo. A na njegovi strani je bilo tudi srečno naključje. Na potovanju po Škotski je spoznal posebno tehniko mehčanja volne, ki je omogočala vpletanje sivo-belih niti. Volno so pobarvali šele v zadnji fazi izdelave, s čimer je Luciano pridobil zaščitni znak Benettona – žive barve in možnost sledenja barvnim modnim zapovedim.