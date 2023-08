Povabilo na brezplačne počitnice na Rodosu

Turisti, ki so morali zaradi nedavnih požarov prekiniti počitnice na Rodosu, bodo lahko spomladi ali jeseni prihodnje leto en teden brezplačno počitnikovali na tem grškem otoku, je v pogovoru za britansko televizijo ITV napovedal grški premier Kiriakos Micotakis. Kako bo mogoče zaprositi za brezplačne počitnice, še ni razkril, poudaril je le, da želijo tako znova privabiti ljudi, da bi uživali v lepotah otoka.

»V Sredozemlju se že tisočletja borimo s požari, to ni nič novega,« je dejal, vendar pa je novost njihova intenzivnost, kar je posledica podnebnih sprememb. Požari na Rodosu so po njegovih besedah prizadeli manj kot 15 odstotkov otoka, razmere so zdaj tam znova normalne. Povedal je še, da so v času te naravne katastrofe evakuirali 20.000 ljudi, ogenj pa ni zahteval smrtnih žrtev ali ranjenih. »Jasno nam je, da so prizadeti imeli nevšečnosti in skrbi zaradi razmer, a zdaj je Rodos spet tako prijazen do gostov, kot je bil,« je zatrdil.

Požari na Rodosu so prizadeli manj kot 15 odstotkov otoka. FOTO: Nicolas Economou/Reuters

Zaradi gozdnih požarov, ki so otok prizadeli pred dvema tednoma, je zgorelo ali bilo ogroženih tudi več turističnih namestitev na jugovzhodu otoka. Številni turisti, med njimi veliko Britancev, so morali zato prekiniti počitnice in predčasno odpotovati domov. Medtem ko so bile razmere najhujše, je premier izjavil, da je Grčija v vojni s požari.

Kiriakos Micotakis je predsednik vlade od leta 2019, ko je njegova stranka Nova demokracija zmagala na volitvah; to ji je uspelo tudi letos. Petinpetdesetletni politik je sicer že v mladih letih videl, kaj pomeni ta položaj, je namreč sin nekdanjega grškega premiera Konstantinosa Micotakisa, politično pomembna osebnost je tudi njegova sestra Dora Bakojanis, ki je bila med letoma 2006 in 2009 grška zunanja ministrica.