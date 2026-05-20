Požar v evrovizijski kuhinji

Eden nepisanih zakonov vsakoletnega kakor glasbenega praznovanja, imenovanega Evrovizija, je, da se sosednje države z močnimi kulturnimi in političnimi vezmi običajno visoko ocenjujejo. Razen če niso na smrt skregane.

Sosedsko glasovanje na tekmovanju za pesem Evrovizije je bilo celo predmet znanstvenih študij, a je bila njegova vloga le redko tako izrecno poudarjena kot letos, ko je vodja moldavske javne radiotelevizije menil, da mora odstopiti, ker je žirija njegove države sosednji Romuniji podelila le tri točke.

Ista žirija je drugi sosedi Moldavije, Ukrajini, namenila nič točk, medtem ko jih je Poljski podelila največ, 12, in Izraelu 10. Moldavska javnost, katere glasovi prav tako štejejo pri končnem rezultatu tekmovanja, je Romuniji podelila vseh 12 točk in Ukrajini 10.

Potem ko so stotnije oboževalcev protestirale na družbenih omrežjih, je v ponedeljek odstopil direktor Teleradia-Moldova, Vlad Țurcan, ki je nepoučenost strokovne žirije pri prepoznavanju občutljivosti med sosedama označil za izjemno resno: »Naše stališče do Ukrajine ni stališče ničelnih točk, naša čustva do Romunije pa so lahko le ljubezen. Od glasovanja žirije smo se distancirali, vendar je to še vedno moja odgovornost kot vodje te institucije.«

Velik del današnje Moldavije je bil v začetku 20. stoletja del Romunije, državi pa imata globoke jezikovne in kulturne vezi. Od osamosvojitve leta 1991 je romunsko državljanstvo pridobilo več kot 850.000 moldavskih državljanov. Moldavska predsednica Maia Sandu je v začetku letošnjega leta celo dejala, da bi glasovala za združitev z Romunijo, če bi bil izveden referendum, pri čemer je to idejo deloma predstavila kot način za zaščito moldavske demokracije, ki je pod močnim ruskim pritiskom.

Margarita Druță, ki je rezultate Evrovizije objavila v živo, je v videoposnetku, objavljenem na spletu, dejala, da jih skoraj ni hotela prebrati. Nekdanji moldavski obrambni minister Anatol Șalaru pa, da je pomemben le glas javnosti, kot se je izrazil, glas med brati. Alex Cozer, politični komentator, je obtožil Teleradio-Moldova, da je povzročil škandal z Romunijo, medtem ko je moldavski minister za kulturo Cristian Jardan čez vikend pozval k pojasnilom o načinu, kako se je sedemčlanska žirija odločila glasovati. Victoria Cușnir, članica moldavske žirije, je dejala, da obžaluje, da je sprejela povabilo k sodelovanju v žiriji, ki je zaradi glasovanja žrtev javnega linča, čeprav to zanjo nikakor ​​ni bilo izraz protiromunskih čustev.

Predsednica Sandujeva je zmanjšala pomen spora in dejala, da »ne smemo dovoliti, da karkoli ali kdorkoli škoduje odnosom med našima državama«. Najpomembnejši del glasovanja je bila odločitev javnosti, da Romuniji podeli najvišjo oceno, je sklenila.

Romunka Alexandra Căpitănescu je s svojo rock pesmijo Choke Me končala na tretjem mestu, k čemur je močno pripomoglo glasovanje javnosti. Zmagala je Bolgarka Dara s pesmijo Bangaranga, na drugem mestu pa je bil Izrael.

Dvaindvajsetletna Căpitănescujeva je dejala, da nima nobenih zamer, in se zahvalila Moldavcem, ki so glasovali zanjo. »Nismo jezni na moldavsko žirijo, ki nas je ocenila, kot se ji je zdelo primerno,« je objavila na družbenih omrežjih.