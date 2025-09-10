  • Delo d.o.o.
    Svet so ljudje

    Poznam ga bolje kot kdorkoli

    Odvetnica Béatrice Zavarro v svoji knjigi Braniti neobranljivo razkriva, zakaj je zastopala enega najhujših spolnih predatorjev v zgodovini Dominiqua Pelicota.
    »Branila sem človeka, ne tega, kar je storil,« poudarja odvetnica Beatrice Zavarro. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Galerija
    »Branila sem človeka, ne tega, kar je storil,« poudarja odvetnica Beatrice Zavarro. FOTO: Manon Cruz/Reuters
    Agata Rakovec Kurent
    10. 9. 2025 | 11:30
    5:09
    A+A-

    O svoji odločitvi je spregovorila tudi za britanski Guardian. »Primer sem sprejela, ker sem odvetnica. Bila sem zelo jasna: branila sem človeka, ne tega, kar je storil. Nisem želela upravičiti njegovih dejanj, ampak jih razložiti. Razumem, da bi nekateri odvetniki morda zavrnili primer, vendar je bilo moje stališče, da sem prisegla kot odvetnica in da je bila moja odločitev pravilna,« je v Parizu povedala novinarki Kim Willsher.

    Moški, ki ga je zastopala, je Dominique Pelicot. Ko je sprejela primer, je bila neznana odvetnica iz Marseilla, a v naslednjih treh mesecih in 17 dneh se je vse spremenilo. Ves svet je izvedel, da je Pelocot skoraj desetletje drogiral svojo ženo Gisèle in v svojo spalnico povabil več kot 50 moških, ki so jo posilili, medtem ko je bila nezavestna.

    image_alt
    Gisèle Pelicot prejela najvišje francosko odlikovanje

    Protestniki pred sodiščem so na Béatrice Zavarro vpili, kako ga lahko zastopa in jo oklicali za hudičevo odvetnico. 55-letnica, visoka le 145 centimetrov, pravi, da se njeno življenje deli na obdobje pred Pelicotom in tisto po njem: »Sojenje je bilo dolgo in intenzivno, s kamerami in medijsko pozornostjo, a ko je bilo vsega konec, sem morala nadaljevati svoje delo. Neki novinar mi je rekel: Novinarji vstopimo v vaše življenje zelo nenadoma, a ga prav tako nenadoma zapustimo,' zato sem bila opozorjena. Kamere so me nekaj časa spremljale, nato pa niso več in vrnila sem se v normalno življenje in anonimnost ...« Povsem anonimna vendarle ni, ljudje jo še vedno ustavljajo na cesti, ker se jim zdi nekam znana. 

    72-letni Dominique Pelicot je trenutno v samici, kjer mora prestati vsaj dve tretjini 20-letne kazni, ki so mu jo decembra izrekli zaradi posilstva žene in nagovarjanja drugih k temu dejanju. Z drugimi zaporniki nima stikov, čas pa si krajša z branjem, pisanjem in gledanjem televizije. Preiskujejo ga tudi zaradi posilstva in umora nepremičninske agentke v Parizu leta 1991 ter poskusa posilstva leta 1999. Zavarrova ga bo zastopala, če bo zadeva prišla na sodišče. »Danes lahko rečem, da ga poznam bolje kot kdorkoli, vključno z njegovo lastno družino,« pravi. 

    Gisele Pelicot se od sojenja ne pojavlja v javnosti in si skuša znova zgraditi življenje. FOTO: Miguel Medina/AFP
    Gisele Pelicot se od sojenja ne pojavlja v javnosti in si skuša znova zgraditi življenje. FOTO: Miguel Medina/AFP

    Njen klient je svojo usodo sprejel »s fatalizmom«, družina Pelicot pa je razbita. Njegova hčerka Caroline je še vedno prepričana, da je fotografiral in posiljeval tudi njo in ne govori več z mamo Gisèle, ki ne verjame njenim obtožbam. Tudi Béatrice Zavarro je prepričana, da Pelicot hčerke ni zlorabljal. »Na sojenju je bil trenutek, ko sem mu rekla: 'Gospod Pelicot, pretvarjala se bova, da sva samo midva, in se bova o tem pogovorila.' Mislila sem, da bo v tistem trenutku priznal, da je posnel te fotografije, ampak rekel je: 'Ne, nisem bil jaz.' In verjamem mu,« je povedala za Guardian in dodala: »Med sojenjem je dejal, da bi umrl sam kot pes, vendar bi si predvsem želel, da bi družina ostala združena. Ta razkol v družini je njegova največja žalost.«

    Béatrice Zavarro v knjigi piše tudi o tem, da je bil Pelicot vedno vljuden, da se je jasno izražal in ji je že na prvem srečanju pripovedoval o tem, kaj je storil. Le za hip je v njem uzrla nevarno zver: »Najina pogleda se srečata, njegove oči se zožijo in v tistem trenutku začutim plenilskega tigra.« Strinja se s psihologi in psihiatri, ki so na sodišču pričali, da je Pelicot zaradi tiranske vzgoje in spolne zlorabe v otroštvu danes razcepljena osebnost: »Je klasičen Jekyll in Hyde: podnevi prijazen, pozoren mož, oče, sosed in prijatelj, ponoči pa pošast.«

    Odvetnica poudarja, da je Gisèle Pelicot na sodišču pokazala izjemen pogum. Od sojenja sicer ni javno spregovorila in si v zasebnosti skuša znova zgraditi življenje. Julija letos so jo odlikovali z najvišjim francoskim državnim odlikovanjem, redom legije časti, piše pa tudi knjigo, ki bo izšla prihodnje leto. 

    Francosko sojenje stoletja bo privedlo tudi do sprememb francoskih zakonov o spolnih zlorabah. Novi predlog zakona kot posilstvo in spolni napad opredeljuje »vsako dejanje brez soglasja«. Zgornji dom, senat, ga je sprejel junija, vendar končnega osnutka še niso predložili parlamentu.

     

    Premium
    Nedelo
    Primer Gisèle Pélicot

    Francosko sojenje stoletja

    Enainsedemdesetletna mati in babica Gisèle Pélicot, ki na očeh sveta preživlja najhujšo nočno moro, je postala francoska junakinja.
    Agata Rakovec Kurent 22. 9. 2024 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Moški v facebook skupini delili intimne fotografije nič hudega slutečih žena

    Facebook skupina se je pojavila v Italiji, poimenovali pa so jo Mia moglie oziroma Moja žena. Preden so jo zaprli, se ji je pridružilo okrog 32 tisoč ljudi.
    22. 8. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Dvojna zmaga feministične junakinje

    Gisèle Pelicot je najprej premagala zlorabo, zdaj še francoski medijski imperij

    Paris Match bo po poravnavi zaradi kršitve zasebnosti dvema organizacijama za pomoč žrtvam nasilja plačal 40.000 evrov.
    11. 6. 2025 | 18:43
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Rdeče opozorilo

    Največja verjetnost za hudourniške poplave v slovenski Istri in Vipavski dolini

    Agencija RS za okolje je zaradi nevarnosti silovitih neurij z močnimi in dolgotrajnimi nalivi izdala najvišje, rdeče opozorilo. Pričakujejo izredne razmere.
    9. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Val zahodnih priznanj Palestine: bolj kot odziv ZDA skrb vzbuja reakcija Izraela

    Francija, Združeno kraljestvo in še štiri druge države bodo odločitev o priznanju formalizirale med vrhuncem zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.
    Jure Kosec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Bruselj ukrepa prepočasi in premalo odločno

    Evropska industrija, evropski električni avti, evropska energija in evropska umetna inteligenca, so bili gospodarskimi poudarki govora Ursule von der Leyen.
    10. 9. 2025 | 12:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vroče v Beogradu

    Neljubi prizori na Marakani: pretep med navijači, uporabljen tudi laser (VIDEO)

    Fifa in Uefa bosta verjetno kaznovali Srbijo zaradi več incidentov na tekmi proti Angliji v kvalifikacijah za SP. Provokacija proti Kosovu, sledi Albanija.
    Peter Zalokar 10. 9. 2025 | 12:24
    Preberite več
