Praskanje po hrbtu za 12 milijonov dolarjev

Hollywoodslka legenda, 80-letni Robert De Niro, ta čas ni v najboljši koži. Njegova nekdanja pomočnica, 41-letna Graham Chase Robinson, od njega namreč zahteva 12 milijonov dolarjev odškodnine zaradi domnevnega spolne diskriminacije. De Niru očita, da jo je besedno žalil, se je neprimerno dotikal in jo nasploh zaničeval.

Drugega dne sojenja je na dan prišel tudi incident, ko naj bi igralec asistentko prosil, če ga lahko praska po hrbtu. Ko je predlagala, če lahko to stori s temu namenjeno pripravo, jo je zavrnil, češ, da to bistveno bolje počne z golimi rokami. De Niro, ki je na sodišču težko zadrževal jezo, je dogodek, zgodilo naj bi se dvakrat, priznal, nato pa besno zavpil: Ujeli ste me! Ampak to so neumnosti, nikdar ni bilo mišljeno nespoštljivo.« Nato se je obrnil k tožnici in ji zabrusil: »Sram naj te bo, Chase Robinson. K vragu. Žal mi je!«

Odvetniki Robinsonove skušajo De Nira prikazati kot izredno zahtevnega šefa, ki jo je denimo v nedeljo navsezgodaj zjutraj po telefonu zbudil in prosil, naj mu omogoči dostop do računalnika, pozno zvečer pa, naj mu prek Uberja naroči martini. Leta 2015 naj bi jo dvakrat klical celo me pogrebom njene babice. Vzrok? Zvezdnikovemu najstniškemu sinu je morala nujno kupiti avtobusno vozovnico. Na vprašanje, če je to res, je znervirani igralec odvrnil: »Ja in? Če sem to storil, pač sem.« Dodal je, da naj bi ne šlo za klasičen pogreb.

De Niro je Robinsonovo, mimogrede, pred časom jo je njegovo podjetje obtožilo pretiranega trošenja denarja, opisal kot razvajeno dete, da je nekoč, ko ga ni pravočasno zbudil zaradi zelo pomembnega dogodka, ki se ga je moral udeležiti, res nekoliko povišal ton, sicer pa naj bi se do asistentke vedno vedel vljudno. Letno je zaslužila 300.000 dolarjev.

Ona mu vrača z očitki, da je morala zanj početi vse, od krašenja božičnega drevca, pisanja voščilnic njegovim otrokom do vožnje v bolnišnico, ko je padel po stopnicah. Posebej pa mu je zamerila, ker ji ni hotel dati pozitivnih priporočil za novo službo, potem ko je leta 2019 dala odpoved. Službo pri De Niru je po enajstih letih pustila, potem ko se je večkrat sprla z njegovo partnerko Tiffany Chen.

Igralec je med procesom dvakrat izgubil živce, priznal, da mu je bila Robinson v veliko oporo, poudaril, da ji je med drugim prepustil nadzor nad opremljanjem hiše, ki sta jo s partnerko kupila na Manhattnu, zagovor pa končal z besedami: »Od nje vendar nisem zahteval, da drgne tla. Vse to so neumnosti. Ampak sem tukaj, sodelujem!«