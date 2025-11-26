Pravne bitke po smrti najbolj znane Epsteinove žrtve

Pred enajstimi leti je Virginia Giuffre prvič opisala mrežo zlorab zdaj že pokojnega Jeffreyja Epsteina, ki jo je po njenih besedah začel spolno zlorabljati, ko je bila stara 16 let, skupaj z Ghislaine Maxwell pa sta jo ponujala tudi njunim prijateljem in znancem. Leta 2019 je bila Giuffrejeva ena ključnih prič v primeru proti Epsteinu, dve leti kasneje pa je vložila civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu, ki naj bi imel na Epsteinovo pobudo z njo spolne odnose, ko je bila stara 17 let. Februarja 2022 sta s princem Andrewom dosegla izvensodno poravnavo brez njegovega priznanja krivde, princ pa naj bi ji plačal 12 milijonov funtov (13,65 milijona evrov). Toda prah zaradi škandala se ni polegel in letos, ko je izšla njena knjiga spominov Nikogaršnje dekle, so Andrewu odvzeli vse plemiške nazive.

Še pred izidom knjige, aprila letos, je 41-letna Virginia Giuffre na družinski kmetiji v Neergabbyju, kakšnih 80 kilometrov severno od Pertha, storila samomor in vnel se je boj za njeno dediščino. Ker je umrla brez oporoke, je sodišče v Zahodni Avstraliji zdaj imenovalo začasnega upravitelja, odvetnika Iana Torringtona Blatchforda, ki ni želel komentirati zapletenih pravnih postopkov, ki ga čakajo. Sinova Virginie Giuffre, Christian (19) in Noah (18), sta si prizadevala, da bi sama postala upravitelja materine večmilijonske zapuščine, vendar dokumenti avstralskega vrhovnega sodišča razkrivajo, da sta jima načrte preprečili odvetnica Virginie Giuffre Karrie Louden in gospodinja pokojnice Cheryl Myers, ki sta vložili pravni zahteek, s katerim sta preprečili, da bi sodišče sinova pooblastilo za upravljanje zapuščine.

Njena knjiga spominov Nobody's Girl (Nikogaršnje dekle) je dokončno uničila ugled Andrewa Mountbatten-Windsorja, nekoč znanega kot princ Andrew. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Imenovanje začasnega upravitelja pomeni tudi, da se lahko zdaj nadaljuje več tožb, ki so bile po smrti Virginie Giuffre začasno ustavljene. V sodnih sokumentih je namreč navedeno, da je »upravitelj imenovan za zakonitega osebnega zastopnika pokojne v vseh sodnih postopkih ali arbitraži, v katerih je bila pokojnica stranka pred svojo smrtjo«, sodna odredba pa ga pooblašča tudi za ukrepanje v zvezi z njeno knjigo spominov Nobody’s Girl, ki jo je napisala z novinarko Amy Wallace.

Tako se bo nadaljevalo tudi sojenje zaradi obrekovanja na zveznem sodišču v New Yorku. Giuffrejevo je zaradi njenih objav na družbenih omrežjih, izjav v podkastih in zapisov v knjigi spominov za 10 milijonov dolarjev oziroma 8,6 milijona evrov tožila Rina Oh, prej znana kot Rina Oh Amen. Obe ženski sta trdili, da ju je Epstein zlorabljal, vendar Rina Oh pravi, da jo je Virginia Giuffre prikazala kot njegovo sostorilko in ne kot žrtev. Obtožbe Virginie Giuffre so povzeli svetovni mediji, kar je po njenih besedah povzročilo »uničujočo« škodo njenemu ugledu. »Še vedno trpim za posttravmatsko stresno motnjo, še posebej, ko me prosijo, naj predložim več dokumentov in pregledam gradivo o odkritjih ter sodne dokumente,« je povedala za britanski časnik Guardian.

Decembra 2022 je Giuffrejeva vložila protitožbo, v kateri je trdila, da jo je Rina Oh zlorabljala in jo na eni od sadomazohističnih seans, kjer je bil prisoten tudi Epstein, rezala, slednja pa to zanika.

Oče Virginie Giuffre Sky Roberts je medtem prepričan, da si njegova hčerka ni sama vzela življenja. »Ni možnosti, da bi storila samomor ... nekdo jo je prišel pokončat,« je maja letos povedal v oddaji Piers Morgan Uncensored. Tiskovni predstavnik policije v Zahodni Avstraliji je v izjavi za Guardian dejal, da njene smrti ne obravnavajo kot zločin in da detektivi pripravljajo poročilo za mrliškega oglednika.