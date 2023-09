Prebegnil, ker noče biti del morije

Ruski pilot helikopterja Maksim Kuzminov, ki je prejšnji mesec prebegnil v Ukrajino, je v intervjuju, ki ga je objavila ukrajinska obveščevalna služba, razkril podrobnosti preleta meje s svojim bojnim helikopterjem Mi8.

Kot poroča CNN, je osemindvajsetletni pilot pojasnil, kako je načrtoval svoj prebeg in zakaj se je odločil za to tvegano dejanje. »Povezal sem se s predstavniki ukrajinske obveščevalne službe, pojasnil sem jim svojo situacijo, oni pa so mi zagotovili, da bodo poskrbeli za mojo varnost, nove dokumente in denarno nadomestilo.« Pri tem ameriški medij opozarja, da njegovim novinarjem ni uspelo preveriti pilotove identitete, so pa ruski mediji sporočili, da so našli Kuzminov profil na družbenih omrežjih in da je bil pilot 319. ločenega helikopterskega polka vzhodnega vojaškega okrožja.

Vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kiril Budanov je že pred tedni razkril, kako so ukrajinski uradniki pomagali pilotu. Dejal je, da jim je uspelo »njegovo celotno družino izvleči neopaženo, nato pa so poskrbeli, da je lahko prevzel letalo s posadko, ki ni vedela, kaj se dogaja«.

Poleg Kuzminova sta bila na krovu še dva človeka; ko sta ugotovila, kje so pristali, sta takoj poskušala pobegniti nazaj v Rusijo. »Na žalost smo ju eliminirali. Najraje bi ju zajeli živa, a je, kar je,« je za Radio Liberty, medijsko hišo, ki jo financira vlada ZDA in ki poroča o novicah v državah vzhodne Evrope in Azije, dodal Budanov.

Akcija je bila vse prej kot lahka. »Ugotovil sem, da sem blizu meje. Posredoval sem svojo lokacijo. Rekel sem: 'Poskusimo, saj nisem tako daleč.' In ko sem se dokončno odločil, sem letel na izjemno nizki višini v načinu radijske tišine. Nihče sploh ni razumel, kaj se dogaja z mano,« je dejal Kuzminov. Na ruski strani so najprej poročali, da je priletel v Ukrajino in pomotoma pristal v osrednji regiji Poltave.

V najnovejšem intervjuju je pilot spregovoril tudi o ruskem pogledu na invazijo na Ukrajino. »Resnica je, da tukaj ni nacistov ali fašistov. To, kar se tukaj dogaja, je prava sramota. Umor, solze, kri. Ljudje se enostavno pobijajo. To je vse, kar lahko povem o tem. Povem lahko tudi, da nočem biti del tega,« je dejal.

»Kar se dogaja zdaj, je preprosto genocid ukrajinskega ljudstva. Tako ukrajinski kot ruski. Motivacija za moje dejanje je bila, da ne prispevam k tem zločinom. Ukrajina bo to vojno nedvoumno zmagala preprosto zato, ker so ljudje zelo enotni. Pomaga jim ves svet, saj je v prvi vrsti treba ceniti človeško življenje,« je dodal Kuzminov, ki je pozval tudi druge ruske vojake, naj ravnajo tako kot on. »Preskrbljeni boste do konca svojega življenja. Delo vam bodo ponudili povsod, ne glede na to, kaj počnete.«