FOTO:»Precedens, ki bo logistično prava nočna mora«

Spremembe v odnosu do medijev

Kljub odločitvi Harry ostaja šesti v vrsti za prevzem prestola.

Kraljevi rota sistem obveščanja je star več kot 40 let in je v času digitalizacije in dramatičnih sprememb v poročanju popolnoma zastarel. Predvideva, da izbrani britanski mediji – to so The Daily Express , The Daily Mail , The Daily Mirror , The Evening Standard, The Telegraph , The Times, The Sun – ekskluzivno in vsi hkrati prejemajo informacije iz dvora in se udeležujejo dogodkov.



Odprta vprašanja

Finančna (ne)odvisnost

Déja vu

Phil Dampier , nekdanji poročevalec kraljeve družine: »Kraljico bo to zelo prizadelo. Harryja ima zelo rada, ampak s tem opušča obveznosti, ki jih ima kot član kraljeve družine. Gotovo ji bo to priklicalo v spomin leto 1936. Takrat je kralj Edward VIII, stric kraljice Elizabete II, po 326 dneh vladanja naznanil, da krono predaja mlajšemu bratu Georgu VI. »Verjemite, ne morem nositi teže in odgovornosti, ki mi jih nalaga krona brez pomoči ženske, ki jo ljubim,« piše na portalu biography . com . V mislih je imel Američanko, dvakrat ločeno Wallis Simpson. Takrat to ni povzročilo institucionalne krize monarhije, vendar pa jo je zelo zaznamovalo.

Umik Diane, matere princa Harryja, iz kraljeve družine, je potekal v dveh fazah. Leta 1993 je sporočila, da bo zmanjšala svoje obveznosti, po ločitvi od prestolonaslednika princa Charlesa tri leta kasneje pa je odstopila iz dobrodelnih organizacij, odvzeli so ji kraljevi naslov njena visokost, s čimer je tudi uradno zapustila kraljevo institucijo.

Iz kraljeve družine se je leta 1996 umaknila Sarah, vojvodinja Yorška in nekdanja žena princa Andrewa . Kljub temu se Sarah s hčerkama Beatrice in Eugenie udeležuje nekaterih družinskih dogodkov.



Kako se financira britanski dvor

O namenih pred javno objavo niti kraljice niti nikogar od preostalih članov družine nista obvestila, niti se nista z nikomer posvetovala, poroča BBC, ki mu je to potrdilo več virov iz Buckinghamske palače. »To spominja na dejanje Harryjeve mame Diane, ki je brez posvetovanja javnosti sporočila, da se bo umaknila iz dobrodelnih organizacij, ki jih je vodila,« je komentirala, ki spremlja dogajanje na kraljevem dvoru in dodala, da je težava, ker ne delata zase, ampak za »družinsko podjetje«, zato je takšno dejanje bizarno.V uradnem odzivu je kraljeva družina zapisala, da so pogovori o tem, kako naprej, šele v začetni fazi »razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, ampak to so zapletena vprašanja in potrebovali bomo nekaj časa, da najdemo rešitve«. BBC-jev kraljevi poročevalecje odločitev princa Harrya in Meghan Markle označil kot velik razkol med njima in preostankom kraljeve družine. Jasno je, da je družina zelo razočarana in globoko prizadeta. Kraljica, za katero so težki meseci zaradi princa Filipa, in njegove povezave s pedofilom Jeffereyem Epsteinom, »nikakor ni srečna«. Da so to javno izrazili, je dih jemajoče, kot se je izrazil saj tega običajno ne delajo. »Zelo jasno je, da je palača zelo razburjena zaradi tega in da sta dejansko Harry in Meghan že neodvisna od kraljeve družine in obveznosti.«Kot sta Harry in Meghan Markle zapisala v izjavi, sta odločitev, da opustita kraljevske dolžnosti sprejela po večmesečnem razmisleku in internih pogovorov. Že dalj časa je bilo jasno – kar sta tudi jasno pokazala –, da nista zadovoljna s kraljevim življenjem. Težava so predvsem njuna pojavnost v medijih. Vojvodinja je oktobra sprožila tožbo proti tabloidu the Mail on Sunday, ker je objavil enega od njenih zasebnih pisem, ob tem pa je princ Harry poudaril, da je njegova žena postala »ena od zadnjih žrtev britanskih tabloidov. Čeprav v javnosti tega nisva pokazala, je bilo to res zelo boleče.«Kot sta zapisala v sporočilu o spremembah, ki jih bosta uvedla poleg odmika od kraljeve družine, bosta od pomladi sodelovalaz mediji in novinarji, ki jih bosta sama izbrala, to bodo mladi in neobremenjeni pisci, vabila jih bosta na dogodke ter zagotavljala pisne informacije, javnost bosta še naprej obveščala tudi prek uradnih komunikacijskih kanalov. Ne bosta več sodelovala v sistemu obveščanja, ki ga kraljeva družina tradicionalno uporablja.Sporočila sta, da želita bolj enakomerno razporediti življenje med Veliko Britanijo in ZDA, pri čemer bosta še naprej spoštovala svoje dolžnosti do kraljice ter Združenega kraljestva. Razpetost med obema državama jima bo omogočila, da bosta sina vzgajala v spoštovanju do tradicije, v katero je bil rojen, hkrati pa bosta družini zagotovila prostor, da se bo lahko osredotočila na novo poglavje življenja.»Zelo nerad uporabljam besedo precedens, a se ne spomnim, da bi se v preteklosti že zgodilo, da bi kraljeva družina v javnosti prala umazano perilo,« je povedal nekdanji BBC-jev kraljevi poročevalecKako bosta Harry in Meghan to izpeljala, bomo še videli, je dejal nekdanji kraljičin predstavnik za medije,, »to je logistično gledano prava nočna mora. Govorimo o vprašanju varnosti. Kdo jima jo bo zagotavljal? Zdaj je to naloga Scotland Yarda, ali bodo v ZDA to prevzeli Kanadčani? In kdo bo plačal za to?« se sprašuje.Postavlja se veliko več vprašanj kot odgovorov, na primer, kakšna bo Harryjeva in Meghanina nova vloga? Kje bosta živela in kdo bo plačeval za to, se sprašuje Dymond. In nenazadnje, kaj vse to pomeni za kraljevo družino? Nekateri njuno odločitev vidijo kot korak k prenovi monarhije z institucionalnega vidika. »Zdaj moramo počakati in videli bomo, ali model, ki sta si ga zamislila, lahko deluje, ali pa je to res korak do tega, da bo Harryjeva družina zapustila kraljevo družino.Harry in Meghan sta poudarila, da bosta zdaj, ko sta izbrala finančno neodvisnost, brez prihodkov iz državnih sredstev, lahko sama zaslužila denar z delom 'zunaj', kar jima prej ni bilo dovoljeno. Par se je sicer že pripravljal na začetek delovanja lastne dobrodelne ustanove Sussex Royal charity, ki sta jo ustanovila po lanski razdelitvi fundacije, ki sta jo imela skupaj s princem Williamom in soprogo Kate Middleton. Kot poroča BBC, bo nova dobrodelna ustanova globalna, povezana z Afriko in ZDA ter bo delovala predvsem na področju izboljševanja vloge žensk.Kot piše Telegraph, bosta sicer za uradne poti v imenu dvora plačana iz tega vira, prav tako pa bosta še naprej prejemala denar od princa Charlesa prek njegovega zasebnega posestva v Cornwallu, ki finančno močno podpira njune aktivnosti. Menda iz tega naslova za oba Charlesova sinova vsako leto gre pet milijonov funtov. Po poročanju BBC sta Harry in Meghan lansko leto iz kraljevega fonda, ki se financira iz javnih sredstev, prejela pet odstotkov denarja, preostanek pa od posestva princa Charlesa.Obdržala bosta nepremičnino Frogmore na območju gradu Windsor – tja sta se preselila pred letom dni –, ki je bila z davkoplačevalskim denarjem obnovljena za 2,4 milijona funtov, stroške za njuno varnost bodo krili britanski davkoplačevalci, navaja Telegraph.Kot izhaja iz oporoke princese Diane, sta Harry in princ William po njej podedovala premoženje v vrednosti 35,6 milijona dolarjev, oziroma 21,3 milijona dolarjev po plačilu davka – večina denarja izhaja iz ločitvenega dogovora s princem Charlesom. Vsak svojo polovico denarja sta prejela po dopolnjenem 25 letu starosti.Kot navaja CNN, se dvor sicer financira iz treh glavnih virov. Največ priteče iz državne blagajne, prihodke, približno 20 milijonov funtov na leto, prinašajo posestva v Lancasterju (nepremičnine, zemljišča, ki jih družina upravlja sama), del pa predstavlja zasebna lastnina in naložbe dvora. Večino denarja prejmeta kraljica in princ Charles. Približno 90 odstotkov prihodkov princ Charles in žena Camilla dobita iz zasebnih posestev v Cornwallu (21 milijonov funtov), iz uradnih kraljičinih fondov 1,3 milijona funtov (za potovanja in vzdrževanje nepremičnin) in še malo manj kot pol milijona funtov od različnih oddelkov britanske vlade, ki so namenjeni uradnim čezmorskim potovanjem ter za plače osebja, ki skrbi za varnost kraljeve družine.Del sredstev od približno sedmih milijonov funtov (podatek za leto 2017) princ Charles nameni sinovoma princu Williamu ter Harryju (po Harryjevi poroki mu znesek najverjetneje povečal), preostanek tega denarja pa nameni za varčevanje oziroma porabi za lastne neuradne potrebe.Iz finančnega poročila za leti 2018–19 izhaja, da je kraljeva družina prejela 82,2 milijona funtov davkoplačevalskega denarja, kar je 1,24 funta na prebivalca Velike Britanije. Poleg tega jim je na račune priteklo še 17,8 milijona funtov od najemnin. Uradno so člani kraljeve družine porabili 67 milijonov funtov (to je 41 odstotkov več kot finančno leto prej), in sicer največ na račun večjih stroškov za nepremičnine: 14 milijonov funtov je šlo za reservisiranje in 25 milijonov za tekoče obveznosti.