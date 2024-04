Pred 30 leti se je Kurt Cobain zapisal v klub 27

Pred tridesetimi leti je ljubitelje skupine Nirvana pretresla novica, da se je Kurt Cobain, pevec omenjene skupine, zapisal v klub 27, kakor poimenujejo glasbene legende, ki so se poslovile pri tej starosti. V tej skupini so med drugim Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin in Jim Morrison, ki so umrli med letoma 1969 in 1971, od leta 1994 vanjo prištevajo tudi Kurta Cobaina, od 2011. pa Amy Winehouse.

Cobain je leta 1987 skupaj s Krisom Novoselicem, ki ga je poznal od najstniških let, in Aaronom Burckhardom ustanovil skupino Nirvana, ki je postala del prepoznavne glasbene scene, znane pod imenom grunge. Burckharda, s katerim so izdali prvi album Bleach (1989), je pozneje nadomestil Chad Channing, tega pa Dave Grohl in v tej sestavi je tudi nastal legendarni album Nevermind (1991) z uspešnico Smells Like Teen Spirit, ki je kmalu pristala na vrhu lestvic in jo mnogi označujejo kot pesem, ki je grunge izstrelila med mainstreamovsko glasbo.

Predmeti, ki spominjajo na legendarnega glasbenika. FOTO: Anthony Bolante/Reuters

Cobain je bil avtor številnih uspešnic, ki so sledile, s kavbojkami, flanelastimi srajcami in razvlečenimi jopicami ter lasmi, ki so mu padali čez obraz, je postal tudi nosilec posebnega sloga oblačenja. Čeprav so ga mnogi slavili kot junaka, se sam v tej vlogi ni počutil dobro.

»Odraščal je v revščini, zato je večkrat podvajal svoja oblačila, da bi prikril svojo mršavost, zaradi katere je bil zelo nesamozavesten, čeprav je bil lep fant,« je za AFP povedala Charlotte Blum, ki je leta 2001 izdala knjigo o grungeu. Tako kot preostala člana Nirvane ni maral dragih oblačil priznanih blagovnih znamk, na kar so ob snemanju videospota Smells Like Teen Spirit tudi posebej opozarjali, a je Cobainov slog za dobičkonosen prepoznalo več modnih hiš. Temu bi, kot je pisal AFP, kot kritik velikih korporacij gotovo nasprotoval.

Kurt Donald Cobain se je rodil 20. februarja 1967 v Aberdeenu v zvezni državi Washington. Pri osmih letih sta se starša ločila, kar je, kot je pozneje tudi sam priznal, močno zaznamovalo njegovo otroštvo. V otroštvu je oboževal skupino The Beatles, že kmalu pa odkril tudi trši rock in skupine, kot so Led Zeppelin, Black Sabbath in Kiss, je poročala STA.

Albumu Nevermind, ki so ga prodali v več kot 15-milijonski nakladi, je sledil še In Utero, izdali so tudi več albumov v živo. Na svoji kratki glasbeni poti je bila skupina Nirvana tudi v Ljubljani; 27. februarja 1994 je nastopila v Hali Tivoli, ko so lahko oboževalci Kurta Cobaina predzadnjič videli na odru. Njegov zadnji koncert je bil 1. marca v Münchnu. Trajal je le 70 minut.

Cobainova hčerka Frances Bean Cobain je leta 2018 pripravila razstavo o svojem očetu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

V svojih zadnjih letih se je Cobain boril z odvisnostjo od alkohola, bil je depresiven, preganjale so ga samomorilne misli. Poleg pritiskov, ki so ga bremenili v profesionalnem življenju, je bil tudi v težavni zvezi s pevko skupine Hole Courtney Love, s katero je imel hčerko Frances. Marca 1994 je v Rimu že vzel preveliko količino mamil in bil nekaj dni v komi, vendar so ga rešili.

Mesec dni pozneje, doma v Seattlu, ga niso mogli več rešiti. Življenje si je vzel s strelom v glavo, za seboj pa pustil poslovilno pismo, v katerem je med drugim zapisal, da že dolga leta ni čutil vznemirjenja in se je zato čutil krivega. O poslednjih glasbenikovih dneh je leta 2015 režiser Gus Van Sant posnel film Zadnji dnevi.

Revija Rolling Stone je Cobaina uvrstila na sezname stotih največjih tekstopiscev vseh časov, stotih največjih kitaristov in stotih največjih pevcev vseh časov. Pravice do oglaševanja očetovega imena in podobe zdaj nadzoruje Frances Bean Cobain, ki je imela ob očetovi smrti manj kot dve leti. Pozneje so jo poleg matere, ki je prav tako imela težave z odvisnostjo, vzgajali tete in stari starši.