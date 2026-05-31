Pred stoletnico rojstva padel Guinnesov rekord dvojnic Marilyn Monroe

Tik pred stoletnico rojstva Marilyn Monroe – rodila se je 1. junija 1926 – so njeni oboževalci postavili nov Guinnessov rekord za največji zbor njenih dvojnic. Pa tudi dvojnikov, med »platinastimi blondinkami« so bili namreč tudi moški, ki so si tako kot dvojnice nadeli lasuljo in imitacijo znamenite bele obleke iz filmske klasike Sedem let skomin iz leta 1955.

Tako na skupinskih slikah zdogodka zlahka uzreš tudi kakšno neobrito Marilyn.

FOTO: Mario Tama Getty Images via AFP

Včeraj se je v Palm Springsu zbralo več kot tisoč ljudi, da bi počastili glamurozno filmsko legendo, cilj pa je bil številčno preseči minuli Guinnessov rekord 254 dvojnic Marilyn na enem mestu, ki so ga leta 2020 postavili v Avstraliji.

Dogodek z naslovom Veliki poskus rekorda Marilyn se je v Palm Springsu v Kaliforniji zgodil pri kipu Za vedno Marilyn, kičastem šestinpolmetrskem kipu Sewarda Johnsona, ki se je že uveljavil kot turistični fenomen tega mesta v kalifornijski puščavi, ki je kaki dve uri vožnje oddaljeno od igralkinega rojstnega Los Angelesa.

Na velikem dogodku so se pojavili tako moški kot ženske, ki so nosili platinasto svetle lase ali velike svetle lasulje. Za vstopnino v višini 75 dolarjev so dobili omenjeno belo obleko, stilizirano platinasto svetlo lasuljo, sončna očala in kozarec za martini.

Na koncu so se prešteli in prišli do številke 1037, rekord je bil dosežen.