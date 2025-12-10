Predsednik, kradljivec pesmi

Skupina znanih glasbenikov je ogorčena in poskuša administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa preprečiti uporabo svojih del v predsedniških vsebinah na družbenih omrežjih. Ta teden je vlada eno najbolj znanih pesmi Sabrine Carpenter Juno z njenega albuma Short n' Sweet iz leta 2024 uporabila za objavo protiimigracijske strategije, ki jo vodi Služba za priseljevanje in carine (ICE), in sicer v videoposnetku, ki prikazuje agente, ki lovijo in aretirajo več ljudi.

Carpenterjeva je objavo komentirala s svojega računa X: »Ta video je zloben in odvraten. Ne vpletajte mene ali moje glasbe v svoje nehumane agende.«

Pevka Olivia Rodrigo je v začetku novembra vložila podobno pritožbo. Ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) je njeno pesem All-American Bitch, singel z njenega najnovejšega albuma z istim naslovom, uporabilo v videoposnetku, ki je prek vladne aplikacije promoviral samodeportacijo priseljencev. »Nikoli več ne uporabljajte mojih pesmi za promocijo svoje rasistične in sovražne propagande,« je Rodrigova zapisala na instagramu.

Rodrigova in Carpenterjeva sta zadnji izvajalki, ki sta spregovorili o krajah pesmi, vendar nista edini. Leta 2024 se je Beyoncé uradno pritožila nad nezakonito dejavnostjo, potem ko je bila njena pesem Freedom uporabljena v Trumpovem videoposnetku, kar je bilo zanimivo glede na to, da je bila ta pesem neuradna himna Kamale Harris med njeno kampanjo.

Céline Dion je še ena na seznamu protestnic. Njena znana pesem My Heart Will Go On je bila brez avtoričinega dovoljenja predvajana na shodu v podporo Donaldu Trumpu.

Trump si je prisvojil tudi glasbo Isaaca Hayesa, soul pevca in tekstopisca. Hayesov sin je sporočil, da se je družina odločila tožiti takratnega predsedniškega kandidata, ko so izvedeli, da je bila pesem Hold On, I’m Comin’ kar 135-krat predvajana brez njihovega dovoljenja.

Leta 2024 je proti Trumpu v zvezi s prisvajanjem njihovih del ukrepalo vsaj šest glasbenikov. Poleg naštetih so na seznamu še legendarni angleški kitarist skupine The Smiths Johnny Marr, dediči Sinéad O'Connor in rock skupina Foo Fighters. V prejšnjih letih pa so republikanca tožili tudi Neil Young, R.E.M., Rihanna, pevec skupine Aerosmith Steven Tyler in The Rolling Stones.

Težava pa ni omejena le na glasbenike. Družina ilustratorja Normana Rockwella, ki je zaslovel s svojimi naslovnicami za revijo Saturday Evening Post, je na primer poročala, da DHS brez njihovega dovoljenja uporablja slike z nacionalističnimi slogani, kar je po besedah ​​njegovega sina za ilustratorja uničujoče.

Tudi Kids Can Press, založnik knjig z želvo Franklinom, otroškim likom, je zahteval, da se slika Franklina ne uporablja. Minister za obrambo Pete Hegseth je lik uporabil v memu, ki se je nanašal na nedavne ameriške napade na domnevne ladje za tihotapljenje drog, in se skliceval na z lažno knjigo, naslovljeno Franklin cilja narkoteroriste.