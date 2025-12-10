  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Predsednik, kradljivec pesmi

    Število glasbenikov, ki nasprotujejo, da administracija Donalda Trumpa uporablja njihova dela, je vse večje.
    Med ogorčenimi izvajalci je po novem tudi Sabrina Carpenter. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Med ogorčenimi izvajalci je po novem tudi Sabrina Carpenter. FOTO: Shutterstock
    G. K.
    10. 12. 2025 | 13:30
    10. 12. 2025 | 14:26
    3:33
    A+A-

    Skupina znanih glasbenikov je ogorčena in poskuša administraciji ameriškega predsednika Donalda Trumpa preprečiti uporabo svojih del v predsedniških vsebinah na družbenih omrežjih. Ta teden je vlada eno najbolj znanih pesmi Sabrine Carpenter Juno z njenega albuma Short n' Sweet iz leta 2024 uporabila za objavo protiimigracijske strategije, ki jo vodi Služba za priseljevanje in carine (ICE), in sicer v videoposnetku, ki prikazuje agente, ki lovijo in aretirajo več ljudi.

    Carpenterjeva je objavo komentirala s svojega računa X: »Ta video je zloben in odvraten. Ne vpletajte mene ali moje glasbe v svoje nehumane agende.«

    Pevka Olivia Rodrigo je v začetku novembra vložila podobno pritožbo. Ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) je njeno pesem All-American Bitch, singel z njenega najnovejšega albuma z istim naslovom, uporabilo v videoposnetku, ki je prek vladne aplikacije promoviral samodeportacijo priseljencev. »Nikoli več ne uporabljajte mojih pesmi za promocijo svoje rasistične in sovražne propagande,« je Rodrigova zapisala na instagramu.

    Rodrigova in Carpenterjeva sta zadnji izvajalki, ki sta spregovorili o krajah pesmi, vendar nista edini. Leta 2024 se je Beyoncé uradno pritožila nad nezakonito dejavnostjo, potem ko je bila njena pesem Freedom uporabljena v Trumpovem videoposnetku, kar je bilo zanimivo glede na to, da je bila ta pesem neuradna himna Kamale Harris med njeno kampanjo.

    Céline Dion je še ena na seznamu protestnic. Njena znana pesem My Heart Will Go On je bila brez avtoričinega dovoljenja predvajana na shodu v podporo Donaldu Trumpu.

    Trump si je prisvojil tudi glasbo Isaaca Hayesa, soul pevca in tekstopisca. Hayesov sin je sporočil, da se je družina odločila tožiti takratnega predsedniškega kandidata, ko so izvedeli, da je bila pesem Hold On, I’m Comin’ kar 135-krat predvajana brez njihovega dovoljenja.

    Leta 2024 je proti Trumpu v zvezi s prisvajanjem njihovih del ukrepalo vsaj šest glasbenikov. Poleg naštetih so na seznamu še legendarni angleški kitarist skupine The Smiths Johnny Marr, dediči Sinéad O'Connor in rock skupina Foo Fighters. V prejšnjih letih pa so republikanca tožili tudi Neil Young, R.E.M., Rihanna, pevec skupine Aerosmith Steven Tyler in The Rolling Stones.

    Težava pa ni omejena le na glasbenike. Družina ilustratorja Normana Rockwella, ki je zaslovel s svojimi naslovnicami za revijo Saturday Evening Post, je na primer poročala, da DHS brez njihovega dovoljenja uporablja slike z nacionalističnimi slogani, kar je po besedah ​​njegovega sina za ilustratorja uničujoče.

    Tudi Kids Can Press, založnik knjig z želvo Franklinom, otroškim likom, je zahteval, da se slika Franklina ne uporablja. Minister za obrambo Pete Hegseth je lik uporabil v memu, ki se je nanašal na nedavne ameriške napade na domnevne ladje za tihotapljenje drog, in se skliceval na z lažno knjigo, naslovljeno Franklin cilja narkoteroriste.

    Novice  |  Slovenija
    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Slovenija pred novim pospeškom za industrijo in raziskave

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Donald TrumpglasbakrajaCeline DionSabrina Carpenter

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Tudi Mbappe bo reševal trenerjevo kožo

    Kylian Mbappe lahko nastopi na nocojšnjem derbiju lige prvakov proti Manchester Cityju. Poraz bi odnesel trenerja Xabija Alonsa.
    10. 12. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poseg v zasebnost

    V ZDA bi preverjali družbena omrežja turistov

    Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, še druge osebne podatke, kot na prime osebne podatke družinskih članov.
    10. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Brigitte Macron

    Prva dama Francije žaljivo nad aktivistke

    Aktivistke so protestirale proti igralcu Abittanu zaradi obtožb o posilstvu, čeprav je bil postopek leta 2024 končan zaradi pomanjkanja dokazov.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Drzna tatvina

    Prijeli štiri domnevne vlomilce, ki so izruvali sef v Dragomeru

    Peterica storilcev je iz stanovanjske hiše odnesla 300-kilogramski sef. Štirje osumljenci prihajajo z območja Novega mesta, petega še niso identificirali.
    10. 12. 2025 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Novinarska konferenca rdečih bikov

    Primož Roglič bo izpustil Giro in Tour ter lovil peto Vuelto

    Red Bull Bora Hansgrohebo je razkril tekmovalne načrte v letu 2026. Zasavski orel bo kapetan rdečih bikov v Španiji, Francija pripada Evenepoelu in Lipowitzu.
    Miha Hočevar 10. 12. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Kako podjetja danes pridejo do denarja brez dolgega čakanja

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Ali lahko res vse izgubim?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kak
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Digitalna varnost na preizkušnji? Kdo odloča o naših podatkih?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več

