Predsednik ni pozabil upornice

V času, ko je eden najbolj znanih ameriških poslovnežev, Donald Trump, leta 2017 v Washingtonu prvič prisegel kot predsednik ZDA, je bila Liz Cheney kongresnica iz Wyominga, zvesta zagovornica neokonservativne filozofije, ki jo je zagovarjal njen oče Dick Cheney, nekdanji podpredsednik pod Georgeom W. Bushom.

Hčerka nekdanjega ameriškega podpredsednika, ki je umrl letošnjega 3. novembra, kot drugi človek ZDA je v času predsedovanja Georga W. Busha med letoma 2001 in letom 2009 slovel kot najvplivnejši podpredsednik v sodobni zgodovini države, je bila med letoma 2019 in 2021 predsednica republikanske konference v predstavniškem domu – to je tretji najvišji republikanski položaj v predstavniškem domu.

Trumpove odločitve je zagovarjala vse do 6. januarja 2021, ko so se v Washingtonu zbrali podporniki ameriškega predsednika Trumpa, da bi protestirali proti rezultatom predsedniških volitev leta 2020 in podprli Trumpovo zahtevo, naj podpredsednik Mike Pence in Kongres zavrneta zmago izvoljenega bodočega predsednika Joeja Bidna.

Leta 2021 je bila Cheneyjeva izbrana za namestnico predsednika posebnega Odbora za napad na ameriški Kapitol 6. januarja in prišlo je do razkola s konservativno stranko. Javno je obsodila Trumpa in aktivno sodelovala v preiskovanju dogajanja, kar je vodilo v njen odmik od večinskega dela republikanske stranke.

Dobra republikanka

To, da se je sama postavila proti Trumpovi prevladi med republikanci, je zapečatilo njeno politično kariero. Trump je najprej zrežiral njeno izključitev iz republikanskega vodstva, nato pa tudi iz predstavniškega doma. Liberalci so Cheneyjevo zaradi njenega kljubovanja hvalili kot simbol dobrih republikancev, za katere so dolgo upali, da bodo nekega dne Trumpa odstranili iz stranke, čeprav ni nikoli pretrgala s svojo konservativno republikansko politiko.

Liberalci so Cheneyjevo zaradi njenega kljubovanja hvalili kot simbol dobrih republikancev, za katere so dolgo upali, da bodo nekega dne Trumpa odstranili iz stranke.

Ves čas pa je Cheneyjeva ostala konservativka v tradiciji svojega očeta. Še leta 2021 se mu je pridružila pri zagovarjanju waterboardinga, brutalne tehnike zasliševanja, ki jo je Busheva CIA uporabljala proti osumljencem terorizma, in ponovno izrazila svoje nasprotovanje splavu in Zakonu o dostopni zdravstveni oskrbi. Večinoma je glasovala tudi proti Bidnovim zakonskim predlogom.

A to ni zadoščalo, da bi pogasila Trumpovo jezo. Cheneyeva je leta 2021 Trumpa označila grožnjo, kakršne Amerika še ni videla. »Tvega, da bo spodbudil nadaljnje nasilje. Milijoni Američanov so bili zavedeni s strani nekdanjega predsednika. Slišali so le njegove besede, ne pa resnice, saj še naprej spodkopava naš demokratični proces in seje semena dvoma o tem, ali demokracija sploh deluje,« je dejala o tedaj nekdanjem predsedniku Trumpu. In nadaljevala: »Predsednik Združenih držav je sklical to množico, zbral množico in zanetil ogenj napada. Vse, kar je sledilo, je bilo njegovo delo. Nič od tega se ne bi zgodilo brez predsednika,« je dejala Cheneyjeva, ko je glasovala za ustavno obtožbo Trumpa zaradi nasilja. Tudi njen oče Dick ob Trumpovih ekscesih ni molčal.

Trump je Dicka Cheneyja označil za »republikanca samo po imenu in kralja neskončnih, nesmiselnih vojn«. Biden je Liz Cheney podelil predsedniško državljansko medaljo in ji v zadnjih urah mandata podelil preventivno pomilostitev, potem ko ji je Trump zagrozil s pregonom.