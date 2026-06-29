Predsednik ostro nad selektorja

Policija spremlja morebitne varnostne grožnje na letališču Inčeon in drugod, potem ko se je na spletu pojavila grožnja s smrtjo ob Hongovi vrnitvi v domovino.

Trener Hong Mjong Bo je odstopil s položaja selektorja južnokorejske moške nogometne reprezentance, potem ko se ekipi ni uspelo uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva. Zgodnji izpad je doma sprožil ostre odzive, predsednik Li Dže Mjong pa je pozval k preiskavi razlogov za nogometni neuspeh. Pritisk na selektorja se je močno povečal po četrtkovem porazu proti Južni Afriki z 0:1, ki je na Fifini lestvici skoraj trideset mest za Južno Korejo. Ta rezultat je azijsko reprezentanco potisnil na tretje mesto v skupini, vendar ji je zaradi razširitve prvenstva z 32 na 48 moštev še vedno puščal nekaj upanja. Po novih pravilih v osmino finala napreduje tudi osem najboljših tretjeuvrščenih ekip. Po sobotnih razpletih je postalo jasno, da Južne Koreja med njimi ne bo. Hong se je navijačem ...