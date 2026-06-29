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    Predsednik ostro nad selektorja

    Policija spremlja morebitne varnostne grožnje na letališču Inčeon in drugod, potem ko se je na spletu pojavila grožnja s smrtjo ob Hongovi vrnitvi v domovino.
    Uradni navijaški klub reprezentance je zahteval, naj Hong »poklekne pred vso državo in za vedno zapusti nogometni svet«. FOTO: Ulises Ruiz/AFP
    Galerija
    Uradni navijaški klub reprezentance je zahteval, naj Hong »poklekne pred vso državo in za vedno zapusti nogometni svet«. FOTO: Ulises Ruiz/AFP
    R. I.
    29. 6. 2026 | 14:21
    2:36
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    Trener Hong Mjong Bo je odstopil s položaja selektorja južnokorejske moške nogometne reprezentance, potem ko se ekipi ni uspelo uvrstiti v izločilne boje svetovnega prvenstva. Zgodnji izpad je doma sprožil ostre odzive, predsednik Li Dže Mjong pa je pozval k preiskavi razlogov za nogometni neuspeh. Pritisk na selektorja se je močno povečal po četrtkovem porazu proti Južni Afriki z 0:1, ki je na Fifini lestvici skoraj trideset mest za Južno Korejo. Ta rezultat je azijsko reprezentanco potisnil na tretje mesto v skupini, vendar ji je zaradi razširitve prvenstva z 32 na 48 moštev še vedno puščal nekaj upanja. Po novih pravilih v osmino finala napreduje tudi osem najboljših tretjeuvrščenih ekip. Po sobotnih razpletih je postalo jasno, da Južne Koreja med njimi ne bo. Hong se je navijačem ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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