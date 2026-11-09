Joe Biden: »Rak me ni ustavil, me je pa upočasnil«

Dolga leta je bil Joe Biden eden najvidnejših mož v ameriški demokratski stranki in politiki nasploh, vrhunec njegove kariere je bilo predsedovanje ZDA v letih od 2021 do 2025. Leta 2024 je kandidiral za drugi mandat, vendar se je v kampanji kmalu pokazalo, da 81 let starosti prenaša precej težje kot republikanski tekmec Donald Trump svojih takrat 78 let. Kot kandidatka demokratov je Bidna zamenjala takrat 60-letna Kamala Harris in prepričljivo izgubila volitve. Kot je tradicija, nekdanji ameriški predsedniki po mandatu napišejo spomine. Ti so navadno uspešnice, kar skupaj z dobro plačanimi predavanji za najrazličnejše naročnike med bogataše izstreli tudi tiste, ki prej niso imeli veliko denarja, kot ga je imel na primer Trump. Spomine je napisal tudi Biden. Poleg starosti ga muči tudi ...