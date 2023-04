Prehranska svetovalka z izkušnjo anoreksije: Dieta se lahko razvije v obsesijo

Uravnotežena prehrana je zelo pomembna, vendar se v poplavi informacij o zdravem načinu prehranjevanja, marsikdo sprašuje, kako sestaviti jedilnik, ki bo vseboval vse, kar naše telo potrebuje.

Magistrica inženirka prehrane Lana Krajnc pojasnjuje, katera živila je priporočljivo uživati, zakaj diete niso učinkovite in kaj je najtežje pri uvajanju sprememb.

Zakaj ste se odločili, da postanete prehranska svetovalka?

Vsekakor so na to v veliki meri vplivale moje težave s prehranjevanjem. V otroštvu sem zelo rada jedla, oboževala sem hrano, večina družinskih srečanj je potekala ob dobri hrani.

Pri enajstih letih sva z mamo začeli obiskovati predavanja o prehrani – o aditivih v živilih, veganstvu, zdravi prehrani … Takrat sem izoblikovala drugačen odnos do prehrane, saj hrane nisem več videla zgolj kot nekaj okusnega, temveč kot nekaj, kar nam lahko tudi škoduje.

Pri dvanajstih letih sem tako imela že precej znanja o prehrani, vendar zaradi svoje mladosti nisem znala dobro presoditi, katere informacije so verodostojne in resnične, ter katera živila naj potemtakem sploh uživam.

Vse, kar sem slišala na predavanjih in prebrala v medijih sem vzela preveč resno in nekaterim »pravilom« začela obsesivno slediti. Na primer, članek o tem, da se v določenem živilu »skrivajo« aditivi, me je lahko popolnoma odvrnil od uživanja tega živila. Razvila sem strah pred določeno hrano, saj sem verjela, da škoduje zdravju.

