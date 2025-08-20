Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

Neomejen dostop | že od 14,99€
S Planinske zveze Slovenije so sporočili, da je slovenski alpinist Aleš Česen v navezi z avstrijskim soplezalcem Lukasom Wörlejem konec julija opravil prvi pristop na doslej še neosvojeno goro Cherireen Sar (6224 metrov) v Karakorumu.
Alpinista sta se na vrh povzpela 29. julija po preplezani 2400-metrski prvenstveni smeri Chicken Hunt oz. Lov na kokoši na zahodni strani gore nad redko obiskanim ledenikom Khurdopin v Pakistanu.
Prejemnik dveh zlatih cepinov tokratno alpinistično odpravo prav zaradi odmaknjenosti ocenjuje kot popoln izlet v neznano in poudarja, da je bistvo alpinizma avantura. Največji izziv odprave v Pakistan je bilo po njegovih besedah najti sprejemljivo varno smer in ujeti kratko vremensko okno, so še zapisali.
