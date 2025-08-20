Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

S Planinske zveze Slovenije so sporočili, da je slovenski alpinist Aleš Česen v navezi z avstrijskim soplezalcem Lukasom Wörlejem konec julija opravil prvi pristop na doslej še neosvojeno goro Cherireen Sar (6224 metrov) v Karakorumu.

Vrisana 2400 metrov dolga prvenstvena smer Chicken Hunt oz. Lov na kokoši (D, 80°) na Cherireen Sar (6224 m) nad redko obiskanim ledenikom Khurdopin v Pakistanu. FOTO: Aleš Česen

Alpinista sta se na vrh povzpela 29. julija po preplezani 2400-metrski prvenstveni smeri Chicken Hunt oz. Lov na kokoši na zahodni strani gore nad redko obiskanim ledenikom Khurdopin v Pakistanu.

Po lanski prvenstveni smeri po zahodnem grebenu na Gašerbrum III (7952 m) se je eden najuspešnejših slovenskih alpinistov Aleš Česen letos znova vrnil v Karakorum, na Cherireen Sar (6224 m). FOTO: Lukas Wörle

Prejemnik dveh zlatih cepinov tokratno alpinistično odpravo prav zaradi odmaknjenosti ocenjuje kot popoln izlet v neznano in poudarja, da je bistvo alpinizma avantura. Največji izziv odprave v Pakistan je bilo po njegovih besedah najti sprejemljivo varno smer in ujeti kratko vremensko okno, so še zapisali.