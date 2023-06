Preložena svetovna turneja

Legendarna ameriška pevka Madonna je morala zaradi zdravstvenih težav preložiti veliko turnejo Celebration (Praznovanje). Zvezdnico so minuli teden našli neodzivno ter jo prepeljali na oddelek za intenzivno nego neimenovane newyorške bolnišnice, kjer so po besedah njenega menedžerja Guya Osearyja v njenem telesu odkrili resno bakterijsko okužbo.

Oseary je v sredo sporočil, da je zbolela v soboto, in zagotovil, da bo kmalu okrevala. Zdaj naj bi bila že zunaj enote za intenzivno nego. Velika turneja v počastitev 40. obletnice začetka Madonnine glasbene kariere bi se morala začeti 15. julija v Vancouvru in nadaljevati v drugih kanadskih mestih, ZDA in po svetu. Predvidenih je bilo 84 nastopov.

Pevka naj bi se jeseni oziroma 14. oktobra odpravila v Evropo, 13. decembra pa naj bi se vrnila v Severno Ameriko. Turnejo naj bi sklenila 30. januarja 2024. Dobitnica grammyja je obljubila, da bo izvajala svoje največje uspešnice, od samostojnega prvenca iz leta 1983 do albuma Madame X iz leta 2019. »Navdušena sem, da bom preiskala čim več pesmi v upanju, da bom oboževalcem pripravila šov, ki so ga čakali,« je januarja povedala za medij Page Six.