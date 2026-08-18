Premier na napačni strani zakona? Rože je nabiral v nacionalnem parku

V precej nerodnem položaju se je znašel češki premier Andrej Babiš. S posnetkom na družbenih omrežjih se je želel dobrikati ljudem, toda marsikdo je kmalu opazil, da njegovo početje ni povsem primerno.

Za kaj sploh gre? Andrej Babiš se je minuli konec tedna s člani svoje politične stranke ANO povzpel na Lyso goro, najvišjo goro Moravsko-šlezijskih Beskidov na vzhodu države. Na videoposnetku je opazno, kako se vzpenja s šopkom rož v roki, in nato, kako polaga cvetje k spomeniku na vrhu gore. Vse lepo in prav, če teh rož ne bi nabral v nacionalnem parku, kjer je tovrstno početje bojda prepovedano.

»Morda sem kršil kakšen zakon, za kar se opravičujem. Seveda bom plačal kazen, če bo to potrebno,« se je branil. Zraven je pristavil, da je rože nabral v spomin na članico njegove stranke, ki je umrla leta 2016, le leto prej pa sta se skupaj povzpela na Lyso goro. »Vedno se bom spominjal tega vzpona. Zato sem tudi postavil rože na vrh.«

Tokrat sta se Babišu pri vzponu na 1323 metrov visoko goro pridružila še dva ministra, nekateri poslanci stranke ANO in več podpornikov. Ime gore bi lahko v prevodu zapisali kot 'plešasta gora', saj Lysá gora na vrhu nima dreves, na Češkem pa je 26. najvišja gora v državi.

A kot kaže, češki premier ne bo kaznovan. Neimenovani okoljski strokovnjak, ki dela za vladno organizacijo češkega ministrstva za okolje, je za lokalni medij iDNES.cz povedal, da je glede na fotografije očitno, da je Babiš odtrgal povsem običajni travnati vrsti – drobnocvetni vrbovec in navadno kostebo. »To so povsem običajne rože,« je dejal strokovnjak. »Absolutno noben problem ni, če jih je nabral, niti v narodnem parku ne.«