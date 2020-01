Premierova brada vznemirila ljudi

Trudeau leta 2001 v kostumu Aladina, kar je javnost zdaj označila za rasistično potezo. FOTO: Dokumentacija Dela

Kljub temu ali pa ravno zaradi tega, ker se po svetu dogaja toliko tragedij – od (svežih) vojn do Avstralije v ognju –, se ljudje na družbenih omrežjih ukvarjajo s precej manj resnimi zadevami, med drugim že drugič v petih mesecih z obrazom kanadskega premiera. Najprej je odjeknilo septembra, ko se je na spletu pojavila njegova stara fotografija iz leta 2001, na kateri je v kostumu Aladina, s turbanom na glavi in s črno pobarvanim obrazom in rokami. To je javnost vzela za rasistično dejanje, izbruhnil je pravi škandal, in to ravno v času predvolilne kampanje. Za svoje preteklo ravnanje se je Trudeau javno opravičil, priznal, da je bilo neumno in nepremišljeno.Očitno so mu volivci odpustili, saj je odnesel celo kožo, vendar pa je zdaj, takoj po praznikih, znova završalo na medmrežju, ko je njegov osebni fotografna instagramu objavil fotografije, na kateri Justin zamišljeno zre predse, ima pa lepo negovane brčice in brado. Zadnje je sledilce tako vznemirilo, da se je na temo njegove brade – razloga zanjo, trajanja tega videza in podobno – na twitterju v Kanadi nabralo tisoče objav.Ta videz sicer ni nekaj novega: Trudeau je že nosil brčice, kozjo bradico in podobno, zlasti ko je bil v opoziciji. Vendar pa je, odkar je premier, brez izjeme obrit do gladkega. Na vprašanja, zakaj zdaj brada in ali jo namerava 48-letni predsednik kanadske vlade obdržati, iz njegovega urada še niso odgovorili, se je pa oglasil kanadski poznavalec popkulture, ki je povedal, da Trudeaujeva brada spominja na tisto njegovega očeta; tudi ta je namreč gojil nekoliko robatejši slog, ko je bil leta 1979 na kratko v opozicijskih vodah. »Če si lahko kdo od svetovnih voditeljev privošči tak imidž, si ga lahko brez večjih posledic prav Justin,« je napisal Govani.Medtem pa nekdanji svetovalec nove demokratske strankemeni, da bo »popočitniška bradica« bolj kratkega roka. »Zanj bi bilo tvegano, če se bo preveč prostora namenjalo njegovi bradi, medtem ko svet gori.«