Preminula najstarejša Zemljanka in nuna stavila na vino in čokolado

Včeraj je oči za vedno zaprla 118-letna Francozinja Lucile Randon oziroma sestra André. 11. februarja 1904 rojena nuna je aprila lani dobila naslov najstarejše osebe na svetu. Takrat se je namreč v 119. letu poslovila takratna najstarejša Zemljanka – Japonka Kane Tanaka. V domu starejših občanov v Toulonu, kjer je sestra André živela od leta 2009, je tik pred svojim 117. rojstnim dnevom brez večjih težav in zapletov prebolela okužbo s covidom-19.

»Sploh nisem vedela, da ga imam,« je takrat izjavila za francoski časopis Var-Matin, po besedah zaposlenih v domu pa v zvezi z zloglasnim globalnim virusom ni občutila nikakršnega strahu. Morda tudi zato, ker jo je 1918. leta obšla tudi razvpita epidemija španske gripe.

Vsakodnevne zemeljske radosti

Lucile je odraščala v globoko verni protestantski družini, a se je kmalu preusmerila v katolicizem. Kot katoliška redovnica se je popolnoma predala bogoslužju pri svojih 40 letih. Že od zgodnjih najstniških let dalje je delala kot vzgojiteljica in učiteljica otrok v imenitnih družinah. Imela je še tri brate. Po drugi svetovni vojni je več kot tri desetletja posvetila skrbi za ostarele in sirote v bolnišnicah.

»Ljudje pravijo, da te delo ubija, toda mene je ohranjalo živo. Delala sem vse do svojega 108. leta,« je lani spomladi dejala v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP; uradno se je sicer upokojila pri 75 letih. Dodala je še, da bi ji bilo, saj je že od leta 2010 slepa in mora biti na vozičku, zagotovo bolje v nebesih, a ji hkrati nadvse prijajo vsakodnevne zemeljske radosti, kot sta čokolada in kozarec vina.

Njena naslednica je Španka

V njenem življenju se je zamenjalo kar 18 francoskih predsednikov, za 118. rojstni dan pa ji je aktualni predsednik Emmanuel Macron poslal na roko napisano voščilnico. Smrti se ni bala, saj se je, kot je pravila, veselila srečanja s pokojnimi bližnjimi, predvsem s starejšim bratom Andréjem, babico in dedkom, ki je bil župnik.

Kot se je spominja osebje doma, je ni nikoli prav dosti zanimalo, kakšno je njeno zdravstveno stanje, ampak bolj, katere obveznosti imajo na urniku in kako so časovno razvrščene glede na dnevne obroke. »Zbudijo me ob sedmih zjutraj, mi postrežejo zajtrk in me posedejo za mizo, kjer sem zaposlena z drobnarijami,« je pred časom za Guinnessovo knjigo rekordov opisala svoj vsakdan v domu za starejše občane.

Odgovora na vprašanje, kje je skrivnost njene dolgoživosti, ni imela: »To ve le Bog.« 118 let in 340 dni stara redovnica je po besedah tamkajšnje službe za odnose z javnostjo umrla mirno v spanju. S tem je najstarejša oseba postala še ena ženska – 115-letna Španka Maria Branyas Morera, ki menda še vedno vsak dan bere časopis.