Preplaval štiri kilometre ter rešil mamo, bratca in sestrico

»Kaj sem storila? se je v paniki in smrtnem strahu spraševala Joanne Appelbee, medtem ko je s svojima otrokoma čakala na rešitev v razburkanem morju ob Zahodni Avstraliji. Prošnja najstarejšemu, 13-letnemu sinu Austinu, naj v nevarnem morju plava po pomoč, je bila ena najtežjih odločitev, kar jih je sprejela v življenju. Mati otrok nikakor ne bi samih pustila med valovi, zato se je morala odločiti ...

Družina Appelbee je bila na počitnicah v Quindalupu, 200 kilometrov južno od Pertha, ko je močan veter v petek popoldne njihove supe in napihljivi čoln odnesel iz zaliva Geographe. Mati je povedala, da so se razmere hitro zaostrile, medtem ko se je igrala v vodi z Austinom in njegovim mlajši bratom in sestro, 12-letnim Beauom in osemletno Grace. Začelo se je z malo zabave, a otroci so s plovili kaj hitro zašli nekoliko predaleč.

Medtem ko je Austin plaval proti obali po pomoč, se sprva se sploh ni zdelo, da so daleč od kopnega, je Joanne ter mlajša dva odneslo še dlje na odprto morje. Sonce je zašlo, valovi so postajali vse višji, vse težje so se, oblečeni v rešilne jopiče, oprijemali supov. Mati je predvidevala, da bo Austin relativno hitro dosegel obalo, čas je mineval in spraševala se je, če njena odločitev ni bila usodna. A 13-letnik je preplaval štiri kilometre, razmišljal o mami, Beauju in Grace in ko je pod seboj začutil trdna tla, se mu je zdelo, da sanja. Potem je prešprintal še dva kilometra, da je prišel do telefona.

»Dejal sem, da potrebujem helikopterje, letala, ladje, ker je moja družina na morju. Bil sem zelo miren, mislim, da sem bil v šoku,« je dejal. Austina so prepeljali v bolnišnico, od koder so poklicali njegovega očeta. Austin ni bil prepričan, da so njegova mama, brat in sestra še živi.

Joanne se je medtem bala najhujšega. »Predvidevala sem, da Austinu ni uspelo. Nismo videli ničesar, kar bi nas rešilo.« No, reševalci so mater z dvema otrokoma našli 14 kilometrov od obale. Ko so prišli do njih, se je mama trudila doseči otroka, ki ju je velik val pahnil s supa. Hčer je slišala kričati, sina pa ne, dokler niso ugasnili motorjev reševalnih čolnov.

Le nekaj minut po tem, ko je poklical očeta, je Austin prejel novico, da so jih našli. Povedal je, da so zdravniki in policisti skakali od veselja. »To je bil trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil,« je dejal. Policijski inšpektor James Bradley se je zahvalil vsem, ki so sodelovali v reševalni akciji, in dejal, da je to opomnik, da se lahko razmere v oceanu hitro spreminjajo. In dodal: »Dejanja 13-letnega fanta ni mogoče dovolj pohvaliti. Njegova odločnost in pogum sta na koncu rešila življenja njegove matere, brata in sestre.«

Joanne je povedala, da se je lahko sprostila šele, ko je reševalec, ki je pobral Austina, potrdil, da je tudi pogumni fant preživel. »Bil je absolutno popoln konec, da so bili vsi zdravi, srečni in boleči, a brez poškodb,« je dejala.

Austin še vedno preživlja preizkušnjo, a se je že vrnil v šolo – na berglah – ker so ga noge zelo bolele. Pohvalil je hiter odziv reševalnih služb in prijazno reševalno ekipo. »Nisem mislil, da sem junak, samo naredil sem, kar sem,« je dejal.

Povedal je še, da je začel s plavanjem, ko je bil star štiri leta, in se udeleževal VacSwim – tečaja varnosti v vodi za otroke –, vendar se mu je prej zdelo precej naporno preplavati 350 metrov brez odmora.