Prepoved za preveč vnetega oboževalca

Billie Eilish je za prenapeteža zahtevala petletno prepoved približevanja. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Losangeleška sodnicaje ugodila zahtevi avtorice pesmi No Time to Die, ki jo bomo lahko slišali v novem Jamesu Bondu, in izrekla prepoved približevanjaRousseau se dobitnici petih grammyjev in njenim družinskim članom ne sme približati na manj kot 200 jardov, po naše 183 metrov. V preteklosti je 24-letnik to namreč storil prevečkrat. Ob neki priložnosti je Newyorčan sedel na njeni verandi in bral knjigo, na domu, ki si ga mlada pevka med izolacijo deli s starši, pa se je »oglasil« vsaj še sedemkrat.Začasno prepoved približevanja so mu izrekli že maja, takrat so mu zapovedali, da se mora držati vsaj sto jardov (91 metrov) od pevke in njene družine.Posebej vroče si je oboževalec pevkine družbe zaželel 4. in 5. maja letos. Prvič je pozvonil in Billiejinega očeta prek nadzorne kamere povprašal, ali slavna pevka stanuje tam. Povedali so mu, da je obiskal napačno hišo, toda to ga ni odgnalo. Še isti večer se je vrnil, družina pa je na pomoč poklicala varnostnike.Eilisheva je na sodišču povedala: »Medtem ko smo čakali na varnostnike, je gospod Rousseau počakal na verandi, sedel in začel brati knjigo, občasno pa je imel daljše monologe. Kljub večkratnim očetovim pozivom, naj odide, tega ni storil.« Družina se ga je bala tudi zato, ker se je večkrat dotaknil zvonca in kljuke vrat, pri tem pa ni nosil maske in rokavic.Billie Eilish obravnavi ni prisostvovala, njeni odvetniki pa so zahtevali petletno prepoved približevanja. Sodnica se je odločila za triletno prepoved in pri tem poudarila, da jo lahko sodišče po potrebi podaljša. Kot je dejala, je olajševalna okoliščina, da Rousseau, ki na obravnavi prav tako ni bil navzoč, od začetka maja ni več iskal pevkine družbe.Pevka je morala zaradi pandemije koronavirusa odpovedati svetovno turnejo, v tem času pa je nastopila na dobrodelni prireditvi Together at Home, ki jo je organizirala