    Svet so ljudje

    Preprodajalka drog: Kriva sem za smrt Matthewa Perryja

    Kraljica ketamina je pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku Prijateljev priskrbela droge, zaradi katerih je umrl. Grozi ji 60 let zapora.
    Perry je bil dolga leta alkoholik in odvisnik od opioidov, tudi na vrhuncu slave, ko je igral očarljivega Chandlerja Binga v priljubljeni televizijski komediji NBC Prijatelji. FOTO: Mario Anzuoni Reuters
    Perry je bil dolga leta alkoholik in odvisnik od opioidov, tudi na vrhuncu slave, ko je igral očarljivega Chandlerja Binga v priljubljeni televizijski komediji NBC Prijatelji. FOTO: Mario Anzuoni Reuters
    STA
    4. 9. 2025 | 13:15
    4. 9. 2025 | 13:21
    2:24
    Preprodajalka drog iz Los Angelesa, znana kot Kraljica ketamina, je v sredo pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju priskrbela droge, zaradi katerih je umrl. Kraljici ketamina, ki ima ameriško in britansko državljanstvo, grozi več kot 60 let zapora. Izrek razsodbe je predviden za 10. december.

    Za Matthewa Perryja usoden ketamin

    42-letna Jasveen Sangha, ki je v priporu od avgusta lani, je priznala krivdo za vrsto obtožb, med drugim za distribucijo ketamina, ki je povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

    Je zadnja od petih osumljencev, ki so priznali vpletenost v smrt priljubljenega igralca in se s tem izognili sodnemu procesu.

    Na izrek razsodbe čakata še dva zdravnika, Perryjev osebni asistent in še en moški, ki je priznal, da je bil posrednik pri prodaji ketamina igralcu.

    Kot so ugotovili zdravniki, je Perry umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, ki je v kombinaciji z drugimi dejavniki 28. oktobra 2023 povzročil izgubo zavesti in utopitev v kadi. Igralec je bil star 54 let.

    Jemal ga je kot del terapije za zdravljenje depresije

    Kriminalistična preiskava se je začela kmalu po tem, ko je obdukcija pokazala, da je imel igralec v telesu visoko koncentracijo ketamina, ki se med drugim uporablja kot anestetik in analgetik.

    Perry je jemal ketamin kot del nadzorovane terapije za zdravljenje depresije. Tožilstvo sicer trdi, da je pred smrtjo postal odvisen od te snovi, ki ima tudi psihedelične lastnosti in je priljubljena droga na zabavah.

    Perry je bil dolga leta alkoholik in odvisnik od opioidov, tudi na vrhuncu slave, ko je igral očarljivega Chandlerja Binga v priljubljeni televizijski komediji NBC Prijatelji.

