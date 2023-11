Presneto zadnji čas za oskarja

Čez dober teden Ridley Scott prihaja v kinematografe z zgodovinsko dramo Napoleon (v koprodukciji Appla in Sonyja), v kateri zloglasnega francoskega cesarja in vojskovodjo​ igra​ Joaquin Phoenix, njegovo ženo Joséphine de Beauharnais pa Vanessa Kirby. Scott za svoj 28. film obljublja, da bo prikazal številne zgodovinske dogodke, od obglavljenja Marije Antoanete do bitke pri Waterlooju. A uradni napovednik filma je že dobil prvo kritiko televizijskega zgodovinarja Dana Snowa, ki v objavi na tiktoku Scottu oporeka, da »Napoleon ni streljal na piramide v Egiptu« in da »je bila Marija Antoaneta pred giljotino postrižena«. (V napovedniku ima dolge lase.)

Ko so v intervjuju za New Yorker vprašali Scotta, kako komentira zgodovinarjevo kritiko, je bil njegov odgovor ciničen in zelo zgovoren: »Get a life!« (Začni živeti!) »Če hočete zares razumeti Napoleona, potem morate verjetno sami študirati in brati,« je dejal novi Napoleon Joaquin Phoenix za revijo Empire. »Ta film je izkušnja, izpovedana skozi Ridleyjeve oči.«

Kljub vsemu večina kritikov Scottu in njegovi ekipi priznava, da so temeljito raziskovali zgodovinsko ozadje. Pet dni so na primer snemali bitko pri Waterlooju, v kateri vidimo, kako je britanska vojska oblikovala človeške kvadrate z navzven usmerjenimi bajoneti, da bi prestrašila francoske vojake na konjih.

Director Ridley Scott z ženo in ekipo filma Napoleon. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Napoleon Bonaparte je takoj za Jezusom najbolj filmska osebnost v zgodovini filma, piše Guardian. Njegova karizma, pošastnost in genialnost so velik izziv za vsakega resnega filmskega ustvarjalca. Pred Scottom se je z Napoleonom boril že Stanley Kubrick, a mu ni uspelo. Scott je za New Yorker povedal, da so mu nekoč poslali Kubrickov neuporabljeni scenarij, vendar se mu ni zdel zanimiv, saj je zajemal generalovo življenje »od rojstva do smrti«, medtem ko se njegov film (scenarij je napisal David Scarp) osredotoča predvsem na Napoleonov odnos z Josephine.

Ali bo torej film Napoleon Scotta ponovno popeljal v tekmo za oskarja ali ne, se sprašuje New Yorker.

Filmar, ki bo konec novembra dopolnil 86 let, je bil trikrat nominiran za oskarja za najboljšo režijo, za filme Marsovec, Thelma in Louise ter Gladiator, a ga nikoli ni osvojil. Tudi ko je leta 2000 Gladiator prejel oskarja za najboljši film, mu je kipec za režijo prevzel Steven Soderbergh. »Če bom kdaj dobil oskarja, bom rekel samo: presneto zadnji čas je za to,« je Scott izjavil za New Yorker.

V svojih filmih se je že lotil velikih mož zgodovine, na primer Mojzesa in Kolumba, pa tudi vesoljcev, androidov, križarjev, gladiatorjev, prevarantov, gangsterjev, vojakov, serijskih morilcev in članov družine Gucci. A kot pravi njegov biograf Paul Sammon: »Pri Ridleyju mi je najbolj všeč, da ga ni mogoče nikamor uvrstiti.«