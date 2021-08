Prestolonaslednica po vojaški akademiji na študij v tujino

Če princesa Elizabeta ne bi bila modre krvi, bi bila pred eno od bolj prelomnih odločitev v življenju. Tako pa je karierna prihodnost prve v vrsti za belgijski prestol nadvse predvidljiva, izbira študija pa manj konsekventna kot pri slehernikih. In vendar je nadaljnje izobraževanje hčere kraljice Matilde in kralja Filipa deležno precejšnje pozornosti. Po poročanju lokalnih medijev in portalov, ki podrobno popisujejo dogajanje na evropskih dvorih, naj bi 19-letna prestolonaslednica jeseni izobraževanje nadaljevala na eni od prestižnih britanskih univerz. V teh dneh, kot so zapisali pri revija Hola!, čaka rezultate sprejemnih izpitov, kraljeva družina pa za zdaj molči o podrobnostih. Na katero fakulteto se je vpisala, naj bi razkrili šele, ko bo izbirni postopek uradno končan.



Poleg univerze je za zdaj malo znanega tudi o študijski smeri, za katero se je odločila Elizabeta. Nekateri mediji sicer namigujejo, da se navdušuje nad političnimi vedami in ekonomijo.



​Če so navedbe o odhodu v Združeno kraljestvo resnične, bo to njena druga selitev na Otok. Pred tem je obiskovala eno najuglednejših izobraževalnih ustanov na svetu, UWC Atlantic College v Walesu, kjer bosta letos šolanje nadaljevali tudi princesi Leonor iz Španije in Alexia iz Nizozemske.



Belgijska prestolonaslednica za zdaj vzorno izpolnjuje pričakovanja, ki ji jih nalaga njen družbeni položaj. Po maturi – podelitev spričeval je zaradi covida-19 potekala na daljavo – se je odločila, da pred odhodom na fakulteto eno leto nameni vojaškemu usposabljanju. Urjenje na kraljevi vojaški akademiji v Belgiji je uspešno zaključila pred nekaj tedni. Pri zadnjem preizkusu pa se je, kot je brati v tujih medijih, morala spoprijeti z vrsto zahtevnih fizičnih aktivnosti: od plezanja do spuščanja po reki, ki mu pravijo sprehod smrti. Sodelovala je tudi na vojaški paradi ob belgijskem državnem prazniku, kar naj bi še posebej ganilo 61-letnega očeta, kralja Filipa, in 12 let mlajšo kraljico Matildo.

