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    Svet so ljudje

    Šok na ameriški ambasadi: sliko slavnega umetnika skrili za zastavo

    Po besedah vodstva ameriškega programa Umetnost na ambasadah naj bi bila slika preveč prebujenska in estetsko grda.
    Slika, ki je po besedah novega vodstva ameriškega programa Art in Embassies (Umetnost na ambasadah) »preveč prebujenska« in »estetsko grda«. FOTO: Družabna omrežja
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    Slika, ki je po besedah novega vodstva ameriškega programa Art in Embassies (Umetnost na ambasadah) »preveč prebujenska« in »estetsko grda«. FOTO: Družabna omrežja
    I. Š.
    25. 8. 2026 | 11:00
    25. 8. 2026 | 12:47
    2:58
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    Na ameriškem veleposlaništvu v Santu Domingu je visela velika, bleščeče pisana slika, ki je prikazovala štiri mlade Dominikance. Prejšnji teden so jo sneli. Najprej so jo prekrili z ameriško zastavo, nato pa je vlada v Washingtonu sporočila, da razmišljajo, da bi jo prodali. Po besedah novega vodstva ameriškega programa Art in Embassies (Umetnost na ambasadah) naj bi bila slika »preveč prebujenska« in »estetsko grda«.

    Avtor slike je Kehinde Wiley, eden najbolj znanih ameriških sodobnih slikarjev, ki je zaslovel, ko je temnopolte ljudi slikal v vlogah in položajih, nekoč rezerviranih za kralje, aristokrate in junake evropskega slikarstva. Leta 2018 je naslikal tudi uradni portret Baracka Obame, ki visi v narodni portretni galeriji v Washingtonu.

    Kehinde Wiley, umetnik, ki je s svojimi deli nekoč predstavljal ameriško kulturo, zdaj pa je njegova umetnost za Trumpovo administracijo postala nezaželena. FOTO: Wikimedia Commons/USDS/javna domena
    Kehinde Wiley, umetnik, ki je s svojimi deli nekoč predstavljal ameriško kulturo, zdaj pa je njegova umetnost za Trumpovo administracijo postala nezaželena. FOTO: Wikimedia Commons/USDS/javna domena

    Toda zgodba o sliki v Santu Domingu je še bolj nenavadna. Wiley jo je naslovil Young Artists After Siamesas 1960 (Mladi umetniki po vzoru siamskih dvojčic, 1960) in naslikal leta 2015 prav za ameriško ambasado. Prikazuje štiri študente umetnosti, ki jih je postavil pred ozadje, polno cvetlic. Pri delu je sodeloval z mladimi umetniki iz Dominikanske republike in se dve leti ukvarjal z deli dveh pomembnih dominikanskih slikarjev, Celeste Woss y Gil in Gilberta Hernándeza Ortege. Poustvaril je njuni sliki, vendar ju je postavil v sodobni čas. Leta 2015 je za svoje delo prejel državno nagrado. 

    Zdaj pa je nenadoma postal nezaželen. Erin Scavino, direktorica institucije, ki skrbi za to, kako se ameriška umetnost prikazuje v svetu, je, kot piše New York Times, njegovo sliko označila za sporno, ameriška veleposlanica v Dominikanski republiki Leah Campos pa je odstranitev platna proslavila z videom skupine Twisted Sister z naslovom We're Not Gonna Take It (Tega ne bomo več prenašali). Na družbenih omrežjih je zapisala, da se ZDA poslavljajo od »globalističnih in prebujenskih ideologij« ter se obračajo k ameriškemu domoljubju.

    Portret nekdanjega predsednika Baracka Obame FOTO: Kehinde Wiley/Wikimedia Commons, poštena raba
    Portret nekdanjega predsednika Baracka Obame FOTO: Kehinde Wiley/Wikimedia Commons, poštena raba

    Ironično je, da sliko, ki je bila ustvarjena prav za ameriško kulturno diplomacijo, zdaj odstranjuje ista država, ki jo je naročila in plačala.State Department je medtem začel iskati tudi moralni razlog za odstranitev. Omenjali so Wileyjevo sliko Judita in Holofern, na kateri je kot Judito upodobil temnopolto žensko, ki v rokah drži glavo bele ženske, prav tako so omenjali, da je bil umetnik obtožen spolnega napada, kar je sicer zanikal. 

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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