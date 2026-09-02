Preživel udar strele, vse je posnela kamera (VIDEO)

Posnetek deluje precej neverjetno, a o dogodku na njem – udaru strele, ki ga je srečni Američan Thomas Fahmy preživel – poročajo portali, kot so ABC News, NBC New York, People ali The Independant.

Fahmy je 27. avgusta hodil po ulici na newyorškem Staten Islandu, ko ga je nenadoma zadela strela. Preživel je.

»To je res občutek, kakršnega v življenju še nikoli nisem doživel,« je povedal za ABC News in izkušnjo opisal kot »nadrealistično«.

»Mislim, da ne gre za srečo – mislim, da sem bil blagoslovljen«

Povedal je, da je po vsem telesu čutil odrevenelost in mravljinčenje, še posebej v stopalih. Ta so bila po njegovih besedah tako omrtvičena, da je imel občutek, kot da bi hodil po balonih.

Dogodek je posnela bližnja kamera. Na posnetku je videti, kako se je zgrudil na tla v trenutku, ko ga je zadela strela.

Za ABC News je še povedal, da je ravno nameraval sesti v avtomobil in se odpeljati k zobozdravniku, ko ga je zadelo.

Nato se je pobral in se vrnil. »Mislim, da ne gre za srečo – mislim, da sem bil blagoslovljen,« je dejal Fahmy. »Precej mogoče je, da me danes ne bi bilo več tukaj, toda po milosti, zaradi milosti, sem še vedno tukaj.«

Po udaru je bil hospitaliziran čez noč, a ni imel vidnih opeklin ali večjih poškodb.