Pri 32 letih umrla sprinterka Tori Bowie

V torek so na njenem domu v Clermontu v osrednji Floridi mrtvo našli komaj dvaintridesetletno ameriško atletinjo Tori Bowie, so sporočili iz agencije Icon Sport Management, ki jo je zastopala. »Izgubili smo stranko, drago prijateljico, hčerko in sestro. Tori je bila šampionka in pravi sončni žarek,« so zapisali ob novici. Kot na podlagi policijskega poročila navajajo ameriški mediji, vzrok smrti še ni znan.

Tori Bowie je svoj karierni vrhunec dosegla na olimpijskih igrah v Riu leta 2016, ko je osvojila zlato, srebrno in bronasto medaljo. Zlato je prejela kot članica zmagovite štafete ZDA na 4 x 100 metrov, sama je bila druga v teku na 100 metrov, medtem ko je bila na 200 metrov tretja. Leto pozneje je v Londonu postala svetovna prvakinja v sprintu na 100 metrov (s časom 10,85 sekunde), k temu pa pridala še zlato medaljo s štafete 4 x 100 metrov.

Tori Bowie je leta 2016 osvojila srebrno kolajno na olimpijskih igrah v teku na 100 metrov, leta 2017 pa je bila svetovna prvakinja. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Njeno zadnje veliko atletsko tekmovanje je bilo svetovno prvenstvo v Dohi leta 2019, kjer je bila četrta v skoku v daljino, sicer svoji drugi disciplini. Njen osebni rekord na 100 metrov je bil 10,78 sekunde, na 200 metrov pa 21,77 sekunde.

V zadnjih dneh so se Tori Bowie na družbenih omrežjih poklonili številni športni kolegi, med njimi tudi aktualni ameriški rekorder v teku na 200 metrov Noah Lyles. »Ne morem verjeti. Pred kratkim sem izvedel, da se vrača domov k sestri, zdaj pa tole. Ob tem se mi trga srce. Molil bom za njeno družino,« je zapisal.