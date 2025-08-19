Dolgo je krožila govorica, da bo njegov zadnji film Filmski kritik

Slavni filmski režiserji pogostokrat dobijo vprašanje, na kateri svoj film so najbolj ponosni. Tokrat se je pred enako nalogo znašel Quentin Tarantino, ki rad na dolgo in široko govori o svojih delih. Ameriški filmski ustvarjalec je tako priznal, da je njegov najljubši film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood), toda med sodelovanjem v podkastu The Church of Tarantino je omenil še film Neslavne barabe (Inglourious Basterds) in film, ki je na tak ali drugačen način najbolj poseben od vseh. In to ni nihče drug kot Ubila bom Billa (Kill Bill).

»Mislim, da je Kill Bill film, za katerega sem se rodil, Neslavne barabe so moja mojstrovina, Bilo je nekoč ... v Hollywoodu pa je moj najljubši,« je ocenil.

Tarantino se je sicer odločil, da ne bo režiral nadaljevanja filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki spremlja umirajočega igralca Ricka, ki ga igra Leonardo DiCaprio, in njegovega kaskaderja Cliffa, ki ga igra Brad Pitt, v Los Angelesu leta 1969. Namesto tega je vajeti predal Davidu Fincherju, ki bo za Netflix režiral film Pustolovščine Cliffa Bootha (The Adventures of Cliff Booth).

To ne pomeni, da nima stika z novim filmov. Tarantino namreč ostaja scenarist in producent. »Mislim, da sva z Davidom Fincherjem dva najboljša režiserja,« je dejal.

»Scenarij za nadaljevanje mi je všeč, a še vedno bi hodil po isti poti, po kateri sem že hodil.« FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Zraven je še razkril, da trenutno dela na gledališki igri, ki bo premierno uprizorjena v londonskem West Endu leta 2026, nato pa se bo posvetil svojem naslednjemu, desetemu filmu. Še vedno je odločen, da se bo potem upokojil, saj je že pred časom dejal: »Večina režiserjev ima grozne zadnje filme.«

V podkastu je povedal, da je režijo filma Pustolovščine Cliffa Bootha opustil zato, ker ni navdušen nad tem, da bi bil njegov zadnji film nadaljevanje. Režiral je le eno nadaljevanje – Ubila bom Billa 2 – čeprav oba dela Ubila bom Billa smatra za en sam film.

»Scenarij za nadaljevanje mi je všeč, a še vedno bi hodil po isti poti, po kateri sem že hodil,« je Tarantino v podkastu dejal o Pustolovščinah Cliffa Bootha. »Preprosto bi me to malce razočaralo. Pri zadnjem filmu moram spet imeti občutek, da ne vem, kaj počnem. Moram biti na neznanem ozemlju.«

Dolgo je krožila govorica, da bo Tarantinov zadnji film Filmski kritik (The Movie Critic), v katerem naj bi igral spet igral Brad Pitt in ki naj bi spremljal cinične filmske kritike, ki so leta 1977 delali v Kaliforniji. Toda leta 2024 je opustil načrte, češ da bi bil ta film preveč podoben njegovim prejšnjim delom: »Uporabil bi iste veščine, ki sem jih že pri filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. In nad tem nisem navdušen, saj se ne bi naučil ničesar novega.«