Pridigarka se ne drži svojih pridig

Ameriška raperka in pevka Lizzo s pravim imenom Melissa Viviane Jefferson vsaj toliko kot z glasom izstopa s stasom. Ker je že od mladih nog zelo obilna, je bila pogosto tarča posmeha. Zato je postala, ko je leta 2019 zaslovela s tretjim studijskim albumom Cuz I Love You, velika zagovornica pozitivne samopodobe in samozavesti tistih, ki pač niso obdarjeni s postavami po današnjih, večinoma nerealističnih merilih. Ampak tudi pridigarji se pogosto ne držijo svojih pridig.

Tri nekdanje plesalke v njeni ekipi Arianna Davis, Crystal Williams in Noelle Rodriguez so pevko in nekatere njene sodelavke namreč obtožile številnih kršitev kalifornijske delovne zakonodaje. »Tožnice ji med drugimi kršitvami očitajo spolno, versko in rasno nadlegovanje ter napad,« je zapisala njihova odvetniška pisarna. Ena od točk tožbe je, da je Lizzo plesalke prisilila, da so šle z njo na seksualno predstavo v amsterdamski rdeči četrti, kjer jih je potem silila, da so se dotikale golih nastopajočih. Prav tako so se vrstili prepiri glede plačila v času, ko niso bile na turnejah.

Najhujša je bila menda voditeljica plesalk Shirlene Quigley, ki jih je po eni strani nadlegovala s spolno usmerjenimi pripombami, po drugi pa s svojimi krščanskimi prepričanji, predvsem o nesprejemljivosti spolnih odnosov pred poroko. Plesalke so jo opozarjale, da je nesprejemljiva predvsem njena vsiljivost, vendar ni odnehala.

Tožnice so imele veliko povedati tudi o belskem osebju Lizzo. To jih je obtoževalo, da so lene, neprofesionalne in da se nemogoče obnašajo. »Ne samo da takšne besede zvenijo znano, saj z njimi pogosto obkladajo črnke, ko se zavzemajo za svoje pravice, ampak takšnih obtožb niso nikoli doživele plesalke, ki niso temnopolte. Ker so na ta način govorili samo temnopoltim plesalkam s polnimi postavami, so te imele občutek, da gre za rasno sovraštvo in prezir do debelih ljudi,« so zapisali v tožbi. Rodriguezova je zaradi odnosa do nje sama dala odpoved, Davisovo in Williamsovo pa so odpustili.

Pevka Lizzo se je rodila pred 35 leti v Michiganu, potem se je preselila v Teksas, ker je začela rapati. Uspela ni na hitro, saj je nekaj časa menda celo živela v avtu. V svoji karieri je Lizzo do zdaj dobila štiri glasbene nagrade grammy. Dobila pa je tudi televizijsko nagrado emmy za resničnostno serijo, v kateri išče, ironično, prav spremljevalne pevke in plesalke za svoje turneje.