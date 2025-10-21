Princ Andrew že 22 let ne plačuje najemnine za razkošno posestvo Royal Lodge

Potem ko je najljubši sin kraljice Elizabete II. Andrew sporočil, da se bo odpovedal uporabi naziva vojvoda Yorški, se v medijih pojavlja vse več informacij v zvezi z njim. Po poročanju Daily Maila so sinoči razkrili, da že 22 let ni plačal najemnine za svoje posestvo Royal Lodge oziroma da zanj plačuje simbolično najemnino.

The Times je pridobil kopijo najemne pogodbe, ki kaže, da je princ Andrew leta 2003 plačal milijon funtov za najem posestva, torej v enkratnem znesku za 75 let najema, ter še 7,5 milijona funtov za obnovo posestva. Že od vsega začetka pa je vsakokrat plačal le simbolično najemnino, če je bilo to zahtevano.

Kaj to pomeni? Kot navaja Daily Mail, je obsojeni princ vnaprej plačal najemnino, ki je znašala okoli 260.000 funtov na leto, in sicer z denarjem, ki ga je v resnici porabil za obnovo. Z drugimi besedami, najemnina ni bila plačana neposredno v gotovini, ampak je bila poravnana z denarjem, ki je bil vložen v obnovo posestva.

FOTO: Justin Tallis/AFP

Crown Estate (zbirka zemljišč in posestev v Združenem kraljestvu) bo tako moral prinčevo bivanje plačati s približno pol milijona funtov, če bo zapustil svojo vilo pred iztekom najemne pogodbe leta 2078.

PREBERITE ŠE -> Andrew se je odpovedal nazivu, verjetno bo ostal tudi brez povabila na kronanje

Kopijo najemne pogodbe je The Times pridobil po pritiskih politikov in aktivistov, ki so ogorčeni, ker princ za tako razkošno posestvo ne plačuje običajne najemnine. To je le še eden od privilegijev, ki jih ima.

Viri so za Daily Mail izpostavili, da se še vedno poraja vprašanje, kako si princ lahko privošči vzdrževanje tako velikega in izredno dragega posestva s kar 30 sobami.

Šestinsedemdesetletni kralj Karel III. je v zadnjih letih obupano poskušal prepričati svojega mlajšega brata, naj se preseli na manjšo posestvo, vendar princ Andrew vztraja, da ima najemno pogodbo, in dokler plačuje najemnino, kralj nima pravne možnosti, da ga vrže iz hiše. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Brez dediščine?

Daily Mail je razkril, da princ Andrew najverjetneje ni prejel nobene večje dediščine od babice kraljice Elizabete in mame Elizabete II., kar odpira nova vprašanja o tem, kako si lahko privošči bivanje na tem posestvu, še posebej zdaj, ko ne prejema nobenih dodatkov ali javnih sredstev od kralja.

Podrobnosti o kraljičini oporoki nikoli niso bile javno objavljene, vendar se domneva, da Andrew ni prejel dovolj sredstev za svoj očitno razkošni življenjski slog.

Royal Lodge, ki je v središču Windsor Great Parka, je bil dom kraljice Elizabete (kraljice matere) in je bil Andrewu dodeljen po njeni smrti leta 2002. Crown Estate je odobrila ta dogovor, saj so njegova lokacija in »varnostna vprašanja« oteževali oddajo na prostem trgu.

Spletni troli Princ Andrew je po trditvah Virginie Giuffre v njeni posthumni knjigi Nobody's Girl (Nikogaršnje dekle: Spomini na preživetje zlorabe in boj) poskušal najeti spletne trole, da bi nadlegovali svojo tožnico, medtem ko se je sam skrival pred pravnimi postopki za »dobro varovanimi vrati« Balmoralskega gradu, poroča Guardian. Giuffrejeva, ki je aprila pri 41 letih storila samomor, v knjigi piše, da sta njena skupina pravnikov in ona sama želeli priznanje za to, kar je pretrpela, in to je bilo več kot samo denarna poravnava, ki je po njenih besedah znašala 12 milijonov dolarjev. Kljub temu je privolila v podpis enoletne pogodbe o molčečnosti, da ne bi pokvarila praznovanja platinastega jubileja kraljice Elizabete leta 2022. V knjigi, ki je izšla danes, ponavlja obtožbe, da jo je princ Andrew trikrat prisilil v spolni odnos, kar princ dosledno zanika. Po njenem mnenju je bil njegov katastrofalen intervju za BBC leta 2019, v katerem je zanikal, da bi jo poznal, ključen za utrditev njenega pravnega primera. Kljub umiku iz javnega življenja po tem intervjuju je Giuffrejeva trdila, da se je Andrew še naprej poskušal izmakniti pravnim postopkom, se skril v Balmoral in preprečil dostavo tožbenih dokumentov. Kljub temu je bil leta 2022 dosežen dogovor, v katerem je Andrew sprejel, da je bila Virginia Giuffre obravnavana »kot žrtev zlorabe in posledičnih nepravičnih javnih napadov«.

Princ Andrew in njegova bivša žena Sarah Ferguson se trenutno skrivata v svojem domu Royal Lodge, javnost pa se vse bolj ukvarja z njegovim prijateljstvom z Jeffreyjem Epsteinom.

Nobody's Girl je izšla posthumno. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Bo moral zapustiti posestvo?

Povečuje se pritisk, da bi princ Andrew moral zapustiti posestvo Royal Lodge, ki si ga deli z bivšo ženo. Šestinsedemdesetletni kralj Karel III. je v zadnjih letih obupano poskušal prepričati svojega mlajšega brata, naj se preseli na manjšo posestvo, vendar princ Andrew vztraja, da ima najemno pogodbo, in dokler plačuje najemnino, kralj nima pravne možnosti, da ga vrže iz hiše. Kralj verjame, da številne Andrewove težave – zlasti tiste, zaradi katerih so ga privlačili pedofilski finančnik Epstein in drugi sumljivi ljudje – izvirajo iz želje po življenjskem slogu, kakršnega si preprosto ne more privoščiti, navaja Daily Mail.

Princ Andrew in njegova bivša žena Sarah Ferguson se trenutno skrivata v svojem domu Royal Lodge. FOTO: Profimedia

Obnova in najem

Andrew se je z najemno pogodbo zakonsko obvezal, da posestvo ohranja v dobrem stanju, toda kot trdijo viri iz Windsorja, tako razkošno bivališče težko vzdržuje.

Do zdaj je bilo splošno sprejeto, da je brez javnih sredstev ali zasebnega dovoljenja svojega brata verjetno črpal iz osebnih naložb in družinskih dediščin za financiranje posestva. Ob razkritju njegove dediščine se bodo gotovo postavila vprašanja o tem, kako si lahko privošči bivanje. Andrew mora tudi sam finančno poskrbeti za svojo varnost, odkar je izgubil uradnega policijskega telesnega stražarja.

Andrew je odločitev glede naziva sprejel po pogovoru s kraljem Karlom III., kar najverjetneje kaže, da je bil v to prisiljen, pravijo dobro poučeni viri. FOTO: Chris Radburn/Reuters

Kralj je že prej dejal, da bi, če bi se njegov brat preselil na manjše posestvo (morda Frogmore Cottage, ki ga je nedavno zapustil Harry), ponovno vzpostavil njegovo osebno dodelitev in pomagal pri financiranju njegove varnosti. A ker je Andrew to možnost odločno zavrnil, ni znano, ali ponudba še velja.