    Svet so ljudje

    Da bi preprečiti božično zadrego, selitev Andrewa verjetno zakasnjena

    Britanski premier Keir Starmer je podprl odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.
    Po izgubi naziva »princ« bo Andrew uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Galerija
    Po izgubi naziva »princ« bo Andrew uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    R. I.
    31. 10. 2025 | 15:19
    31. 10. 2025 | 15:47
    6:19
    A+A-

    Po tem, ko je Buckinghamska palača v četrtek zvečer sporočila, da je princ Andrew, brat kralja Karla III., dokončno izgubil svoj kraljevi naziv, da po novem ne bo več 'princ', in da se bo moral izseliti iz svojega dolgoletnega bivališča, BBC danes poroča, da bi se lahko postopek uradne odpovedi zavlekel v novo leto. Medtem pa je britanski premier Keir Starmer dejal, kot navaja Downing Street, da v celoti podpira odločitev palače, da Andrewa razreši vseh nazivov.

    »V celoti podpiramo odločitev, ki jo je palača sprejela včeraj,« je dejal predstavnik premierja. Dodali so, da so »naše misli pri družini Virginie Giuffre in vseh žrtvah, ki so trpele zaradi zavržnih dejanj Jeffreyja Epsteina.«

    »Pridružujemo se včerajšnji izjavi palače, da bodo naše misli in najgloblje sočutje vedno namenjene žrtvam in preživelim vseh oblik zlorab,« so še zapisali v sporočilu, ki se nanaša na objavo palače.

    Naslovnice britanskih časopisov. FOTO: Rhianna Chadwick/AFP
    Naslovnice britanskih časopisov. FOTO: Rhianna Chadwick/AFP

    Ta je včeraj v izjavi za javnosti sporočila, da je »njegovo veličanstvo sprožilo uradni postopek za odvzem stila, nazivov in časti princa Andrewa.« Po novem ne bo več 'princ', prav tako pa se bo moral izseliti iz svojega dolgoletnega bivališča: dvorca Royal Lodge v Windsorju.

    image_alt
    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Palača je v uradni izjavi potrdila, da bo po novem uradno znan kot Andrew Mountbatten Windsor. Dramatična izjava v četrtek zvečer je sledila mesecem pritiska zaradi Andrewovega zasebnega življenja. V posmrtnih spominih, objavljenih ta mesec, je Virginia Giuffre ponovila trditve, da je kot najstnica imela spolne odnose z Andrewom v treh različnih primerih – Andrew je sicer te obtožbe vedno zanikal. Giuffrin brat, Sky Roberts, je kraljevo odločitev proti Andrewu pozdravil, a je za BBC dejal: »To ni dovolj – potrebna je preiskava, ki bi šla globlje v to zgodbo.«

    Kralj je s strogo potezo poskušal omejiti škodo, ki jo je Andrew povzročil ugledu kraljeve družine. FOTO: Adrian Dennis/AFP
    Kralj je s strogo potezo poskušal omejiti škodo, ki jo je Andrew povzročil ugledu kraljeve družine. FOTO: Adrian Dennis/AFP

    Ob odločitvi se je takoj postavilo vprašanje o statusu njegovih hčera. BBC pa je hitro pojasnil, da bosta princesi Eugenie in Beatrice ohranili svoja naziva.

    Kot pojasnjujejo, sta do tega upravičeni, saj sta »hčerki sina suverena«, kar je v skladu s patentnim pismom kralja Jurija V. iz leta 1917. Njuni nazivi tako niso vezani na očetov status.

    Kralj je s strogo potezo poskušal omejiti škodo, ki jo je Andrew povzročil ugledu kraljeve družine. Z odvzemom nazivov in doma želi umiriti razmere, čeprav s tem vprašanja Andrewa še ne bo dokončno rešil, BBC povzema besede višje kraljeve dopisnice.

    Postopek bi se lahko zavlekel v novo leto

    Po tem, ko je kralj Karel III. brata že pozival, da živi razkošno življenje, in ko se je že špekuliralo o tem, ali bo Andrew še lahko živel na posestvo s 30 sobami, pa je zdaj jasno, da to kmalu ne bo več njegov dom. Postopek uradne odpovedi, predaje najema in organizacije selitve v Sandringham bi se lahko zavlekel v novo leto.

    Selitev Andrewa bo po navedbah kraljevih virov izvedena »tako hitro, kot bo mogoče«, saj postopek odpovedi najema in organizacije zahteva čas. Palača naj bi razmišljala tudi o tem, da se selitev zamakne v novo leto, da bi se izognili zadregi, če bi bil Andrew v Sandringhamu že med božičem, ko bo družina tam praznovala brez njega. Takšen zamik bi bil diplomatsko primernejši tako za njega kot za kraljevo hišo.

    Selitev v Sandringham v Norfolku pomeni, da bo živel na zasebnem kraljevem posestvu. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Selitev v Sandringham v Norfolku pomeni, da bo živel na zasebnem kraljevem posestvu. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Selitev v Sandringham v Norfolku pomeni, da bo živel na zasebnem kraljevem posestvu, poroča BBC. Vse stroške bo kril kralj. Poleg tega bo tam bolj odmaknjen od javnosti in se ne bo srečeval s sosedi iz Windsora, kot sta princ William in Kate Middleton. Ni znano, kje natančno na posestvu Sandringham bo bival, vendar to ne bo Wood Farm, kmečka hiša na posestvu, ki sta jo pogosto uporabljala njegova starša, kraljica Elizabeta in princ Filip.

    Njegova nekdanja žena Sarah Ferguson, ki je prav tako živela v Royal Lodge, si bo morala urediti lastno bivališče.

    To je le zadnji v nizu ukrepov proti Andrewu. Že v začetku meseca se je po poročanju BBC odpovedal svojim drugim kraljevim nazivom, vključno s prestižnim nazivom vojvoda Yorški. Portal ABC News ob tem spominja, da je kralj že takrat pozdravil to odločitev in dejal, da je »vesel tega izida«, kar kaže na dolgotrajno nezadovoljstvo v družini.

    Royal Lodge je bil njegov dom več kot dve desetletji

    Dom, ki ga bo zapustil, je 30-sobna vila s statusom zaščitene stavbe druge stopnje (Grade II listed) v Windsor Great Parku, v bližini gradu Windsor.

    Royal Lodge obsega skoraj sto hektarjev odmaknjenega zemljišča, vključno s kraljevo kapelo, kjer se je poročila princese Beatrice. Lastnik posestva, Crown Estate, deluje kot neodvisno podjetje.

    Ko je Andrew leta 2003 podpisal 75-letno najemno pogodbo, je plačal večji znesek vnaprej – skupaj približno osem milijonov funtov. Od takrat plačuje tako imenovano simbolično najemnino, ki je v tem primeru očitno nična.

    Bi ga lahko odstranili iz nasledstvene linije?

    Andrew ostaja osmi v nasledstveni vrsti, a bi ga lahko s soglasjem parlamenta in držav Commonwealtha odstranili – postopek bi bil zapleten in dolgotrajen. Čeprav je tehnično še vedno med državnimi svetovalci, zaradi svojega neaktivnega statusa te vloge v praksi ne more opravljati.

    Kot piše BBC, ni jasno, kako bo državni nadzorni urad obravnaval porabo javnih sredstev, povezanih z Andrewom, niti ali bodo sledile nove preiskave njegovega ravnanja, saj družina Giuffre poziva k zaporni kazni.

    princ Andrew, britanska kraljeva družina, Jeffrey Epstein, Keir Starmer

