Princ Harry bo na očetovem kronanju, Meghan ne bo

Britanski princ Harry je potrdil, da bo prisostvoval kronanju svojega očeta Karla III., njegova žena Meghan, vojvodinja Susseška, pa se je ne bo udeležila, piše BBC, ki se sklicuje na Buckinghamsko palačo.

Doslej se je ugibalo, ali bo par 6. maja, ko na kronanju v Westminstrski opatiji pričakujejo več kot 2000 gostov, sploh prisoten.

Harry bo prisoten, in kot napovedujejo, bo to prvič, da se bo srečal s kraljevo družino po izidu njegovih knjižnih spominov z nalovom Spare (Rezerva). To so označili za zapise, ki so živo razkrili obseg družinskih napetosti in tudi Harryjevo prepričanje, da je drugačen od preostanka družine.

V tem kontekstu ni bilo jasno, ali se namerava udeležiti očetovega kronanja. Prišel bo sam, in sicer na dan, ki bo tudi četrti rojstni dan njegovega in Meghaninega prvorojenca Archieja. Ta bo ostal z materjo v Kaliforniji v ZDA. Enako drugoroijenka Lilibeth.

Dejstvo, da Meghan ne bo, bodo najverjetneje razumeli v smislu nerazrešenih družinskih napetosti, še piše BBC. Odločitve sicer zaenkrat niso komentirali niti tiskovni predstavniki Harryja in Meghan niti Buckinghamske palače.