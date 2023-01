Princ Harry: Tišina po grozljivem članku v Sunu duši

Po tem, ko je princ Harry v zadnjem obdobju – med drugim z Netflixovim filmom in knjigo Spare (Rezerva) – poskrbel za to, da se o njem, Meghan in kraljevi družini ves čas govori, je zdaj kraljevo družino obtožil, da ni branila njegove žene Meghan po polemiki v časopisni kolumni Jeremyja Clarksona, piše BBC.

V intervjuju za ITV je vojvoda Susseški dejal, da tišina po grozljivem članku v Sunu duši. Clarkson je v kolumni napisal, da »sanja o dnevu, ko bo morala Meghan gola paradirati po ulicah vseh mest v Veliki Britaniji, medtem ko bodo množice vzklikale 'sramota' in vanjo metale kepe iztrebkov«.

Članek, ki je bil kasneje umaknjen, Harry pa je od časnika in Clarksona zahteval opravičilo, je princ opisal kot »grozen, žaljiv in krut do moje žene«. »Svet zahteva komentar od monarhije. Toda tišina govori zase,« je dejal. »O vsem, kar je povezano z mojo ženo, v šestih letih niso rekli niti ene stvari.«

Princ Harry je primerjal pomanjkanje kraljevega odgovora na ta članek z dogodki, ki so sledili srečanju v Buckinghamski palači med Susan Hussey in Ngozi Fulani le tri tedne prej. Fulanijeva, temnopolta britanska ustanoviteljica dobrodelne organizacije, je bila gostja na dogodku, ki ga je gostila Camilla, kraljica soproga. Susan Hussey jo je večkrat spraševala o tem, od kod je »v resnici«; in Fulanijeva se je pritožila, kako so jo tovrstna vprašanja užalila.

Intervju na ITV FOTO: Oli Scarff/AFP

Zaradi polemike se je palača hitro opravičila in dogovorili so se za osebno srečanje med ženskama. Buckinghamska palača je pri tem podala izjavo, v kateri je pripombe opisala »kot nesprejemljive in vredne globokega obžalovanja«. Susan Hussey je nazadnje odstopila kot gospodinja.

Princ Harry je pred objavo knjige v pogovoru s Tomom Bradbyjem branil Susan Hussey, češ da ni hotela nič slabega. Pri tem pa je opozoril na kontrast med ravnanjem do Fulanijeve in do njegove žene. V intervjuju za ITV se je novinar vrnil k prejšnji trditvi princa Harryja in Meghan – podani v intervjuju z Oprah Winfrey leta 2021 –, da je član kraljeve družine postavil vprašanja o barvi kože njunega bodočega otroka.

Princ Harry: Vprašanje o barvi kože ni bil rasizem

Princ Harry spet ni imenoval posameznika, ki je postavil omenjeno vprašanje, in dodal, da je morda šlo za »nezavestno pristranskost«, in ne za rasizem. Zavrnil je, da je v intervjuju za Oprah člane kraljeve družine obtožil rasizma, in dejal, da je »to rekel britanski tisk«.

Obsežen intervju se je vrtel tudi okrog napetosti, ki so sledile Meghanini predstavitvi v kraljevi družini. Novinar Tom Bradby je dejal, da je bilo videti, da William in Kate od samega začetka nista sprejela Meghan. In Harry se je odzval, da gre za »pošteno ugotovitev«. Harry je dejal, da sta bila z Meghan predstavljena »kot nekdo, ki je grozil, da bo ukradel pozornost oziroma soj žarometov drugim članom kraljeve družine«. In to je povzročilo težave v odnosih. Princ Harry je dejal, da je vedno upal, da bi se vsi štirje razumeli, a je bila hitro vzpostavljen odnos »Meghan proti Kate«.

Princ Harry in Meghan FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Princ Harry je v uro in pol dolgem intervjuju tudi dejal, da je bil vedno tretje kolo na uradnih zarokah in drugih izletih, a da je bil takrat njegov odnos z bratom in njegovo ženo še posebej topel. Predstavljal si je, da se bo to nadaljevalo, ko bo našel svojo partnerko in bodo postali četverica, a ni bilo tako.

Stereotipe o Meghan kot »igralki, ločeni, dveh ras« je okrepil sovražni tisk, to pa je bilo pomembno pri tem, da je William in Catherine nista sprejela. Princ Harry je dejal, da ga princ William ni nikoli poskušal odvrniti od poroke z Meghan, vendar je »izrazil nekaj skrbi« in ga opozoril, da bo to zanj zelo težko. »Ne vem, kaj točno je imel v mislih, morda pa je napovedal, kakšen bo odziv britanskega tiska«.

O smrti Diane: Dvomil je o uradnih zaključkih o noči nesreče

V intervjuju je Harry govoril tudi o žalosti po smrti matere in v svoji knjigi opisuje, kako se je vrnil na prizorišče prometne nesreče v Parizu – in prosil, da ga peljejo z enako hitrostjo, kot se je leta 1997 peljala princesa Diana. Pri tem je dejal, da si je predstavljal, da gre za zelo zahrbten prehod, ki pa v resnici ni bil sam po sebi nevaren in »ni bilo videti, da bi lahko kdo v njem umrl«. Obenem ni videl smisla, da bi ponovno odpiral preiskave o prometni nesreči, četudi je dvomil o uradnih zaključkih glede noči, ko je umrla njegova mati.

Princ Harry je povedal, da so po Dianini smrti njega in njegovega brata Williama posedli v sobo in povedali, da so bili dogodki, ki so privedli do prometne nesreče, »kot veriga kolesa«. »Če iz verige odstraniš le enega od teh členov, se končni rezultat ne zgodi,« se je spomnil Harry tistih trenutkov. Ko je William vprašal, kaj bi se lahko zgodilo, če paparaci ne bi lovili Dianinega avtomobila, mu je bilo rečeno, da »rezultat ne bi bil enak«.

Princ Harry in Meghan FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Želi si sprave z bratom in očetom

Med intervjujem je Harry izrazil upanje, da se bo nekega dne morda pobotal z očetom in bratom. »Odpuščanje je stoodstotna možnost, ker bi rad dobil nazaj svojega očeta. Rad bi dobil nazaj svojega brata,« je dejal. Nadaljeval je, da ju »trenutno ne prepoznam, tako kot tudi onadva verjetno mene ne«.

Knjiga naj bi bila objavljena jutri, nekateri izvodi naj bi bili predčasno naprodaj v Španiji. Kensingtonska in Buckinghamska palača sta že sporočili, da ne bosta komentirali vsebine knjige.