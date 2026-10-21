Princ Harry hrepeni po spravi z očetom in bratom

Medtem ko se v Veliki Britaniji mudi sultan Omana Haitham bin Tarik, ki so ga na gradu Windsor sprejeli člani kraljeve družine, kralj Karel III. in kraljica Camilla ter prestolonaslednik William in princesa Catherine, je odtujeni član kraljeve družine Harry v reviji GQ spregovoril o zapletenih odnosih s sorodniki. Intervju je bil sicer posnet že septembra, kot je povedal tiskovni predstavnik vojvode Susseškega pa je golo naključje, da so ga predvajali ravno med prvim državniškim obiskom omanskega sultana v Veliki Britaniji po letu 1982. Harry je v intervjuju poudaril, da si želi sprave z očetom, kraljem Karlom III., in bratom, princem Williamom, ter da je pripravljen pustiti preteklost za seboj. »Nekateri ne želijo, da bi se stvari uredile. Jaz si tega želim. Ob vsem, kar se dogaja po ...