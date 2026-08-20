Presenetljiv zasuk: princ Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

Britanski princ Harry, njegova žena Meghan in njuna otroka se bodo v prihodnjih tednih vrnili v Veliko Britanijo, sta po pisanju ameriškega časnika New York Times povedali osebi, seznanjeni z njuno odločitvijo. Presenetljiva odločitev končuje prostovoljno »izgnanstvo« vojvode in vojvodinje Susseške, ki je pokazalo, kako napeti so odnosi v Buckinghamski palači.

Princu Harryju so leta 2021, leto dni zatem, ko je napovedal, da se bosta z ženo »umaknila« od svojih uradnih dolžnosti, odvzeli častne vojaške nazive in kraljeve pokroviteljske funkcije. V nekaterih tabloidih so njun odhod v Ameriko poimenovali »Megxile«. Spor se je nadaljeval tudi prek Atlantika, ko je Harry napisal knjigo Rezerva, v kateri je razkril vse, par je imel intervju z ameriško televizijsko voditeljico Oprah Winfrey; več poskusov sprave je bilo neuspešnih. Harry je leta obtoževal Buckinghamsko palačo, da preprečuje vrnitev njegove družine v Veliko Britanijo, češ da ji ne nudi oborožene zaščite.

Kralj Karel III. je bil o Harryjevi najnovejši odločitvi obveščen v nedeljo, je za New York Times povedal eden od dobro obveščenih virov in dodal, da se o selitvi družine niso pogovarjali, ko sta vojvoda in vojvodinja to poletje obiskala Veliko Britanijo in se sešla s kraljem.

Status Harryja in Meghan kot neaktivnih članov kraljeve družine se ne bo spremenil in bosta ostala zasebni osebi, medtem ko bosta prebivala v Veliki Britaniji, pa sta povedala oba vira. Predstavniki Buckinghamske palače novice niso želeli komentirati, tiskovni predstavnik Harryja in Meghan pa se v sredo ni odzval na prošnje časnika za komentar.

Letos sta obiskala Melbourne v Avstraliji. FOTO: William West/AFP

Harry in Meghan imata dva otroka, sedemletnega Archieja in petletno Lilibet, ki sta večino življenja preživela daleč od sorodnikov. Ni še jasno, kje bo družina živela, vendar se zdi verjetno, da se ne bo vrnila v kraljevske sobane.

Vrnitev Harryja in Meghan bo zagotovo sprožila medijsko mrzlico v državi, kjer so kraljeva družina in njene številne drame polarizirale javnost, a še vedno zbujajo veliko zanimanja. Harry je večkrat krivil medije za smrt svoje mame princese Diane in se večkrat pritoževal, da je bil podoben naval pozornosti agresivnih tabloidov v Veliki Britaniji uničujoč za njegovo družino.

Njegova najnovejša odločitev je odprla možnost sprave med Harryjem in njegovo družino, ki se je zdela oddaljena še prejšnji mesec, ko sta se Harry in Meghan zasebno srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo v Highgrove Housu v pokrajini Cotswolds, približno 160 kilometrov zahodno od Londona. A po poročanju virov je kralj pozdravil priložnost, da preživi več časa s svojim mlajšim sinom in njegovo družino.

Manj je znanega o tem, ali bosta Harry in njegov brat in prestolonaslednik William morda popravila medsebojni spor. V enem od poglavij svoje knjige je Harry brata opisal kot »svojega najhujšega sovražnika«, odnos med njima pa naj bi ostal leden.

Harry in Meghan sta pred dvema letoma šla tudi v Nigerijo. FOTO: Kola Sulaimon/AFP

Možnost vrnitve nekaj normalnosti v kraljevo družino bo zagotovo pozdravila nekoč trdna institucija, ki je bila v zadnjih nekaj desetletjih videti v stanju pretresov. Leta 2018 je poroka princa z ameriško igralko očarala svet in v središče svetovne pozornosti postavila mlado žensko. To se je zgodilo sedem let po Williamovi poroki s Kate Middleton in več kot dve desetletji zatem, ko je princesa Diana umrla v prometni nesreči, medtem ko so jo zasledovali paparaci.

Poroka Harryja in Meghan je bila sprva pozdravljena kot začetek nove dobe za monarhijo, ki so jo opisovali kot sodobno prihodnost kraljeve družine, trdno zakoreninjene v preteklosti. Poroka je spomnila na energijo Dianine poroke leta 1981, ki jo je spremljal ves svet.

Vendar so prepiri za obzidjem Buckinghamske palače postali predmet velikih ugibanj in spletk v britanskih tabloidih. Par je pozneje ta pritisk navedel kot glavni dejavnik pri odločitvi, da bi zapustil Britanijo. Ta odločitev se je spremenila v kaotično družinsko ločitev, v kateri ni manjkalo medsebojnih obtožb. In zdelo se je, da razdalja ni omilila sovražnosti.

V intervjuju za Oprah je Meghan povedala, da člani kraljeve družine menda niso želeli, da bi bila njuna otroka uradno princ in princesa ter in da so pred rojstvom izrazili zaskrbljenost glede njune morebitne temne polti. Povedala je tudi, da je pred odhodom v Ameriko razmišljala o samomoru.

Princ Harry in Meghan v družbi kralja Karla III. in kraljice Camille na pogrebu kraljice Elizabete II. septembra 2022 v Londonu. FOTO: Toby Melville/Reuters

Videti je bilo, da sta intervju in Harryjeva knjiga še poglobila razdor z njegovim očetom in bratom. Jabolko spotike je bilo tudi vprašanje, ali bosta Harry in njegova družina deležna takšnega varovanja, kot ga imajo drugi člani kraljeve družine v Veliki Britaniji.

Harry je zadnja leta trdil, da se njegova družina ne more vrniti v Britanijo zaradi odločitve vlade, da mu zaradi statusa neaktivnega člana kraljeve družine ne zagotavlja več varnosti. Harry je v vrsti tožb na sodišču trdil, da mu je bila zaščita nezakonito odvzeta. Sodišča so proti njemu razsodila še nazadnje lani. Decembra pa so se pojavile novice, da v Britaniji ponovno preučujejo vprašanje njegove varnosti. Za zdaj še ni jasno, ali je bilo to vprašanje rešeno in ali je imelo vlogo pri Harryjevi odločitvi za vrnitev v domovino.

Aprila sta v Sydneyju Avstraliji jadrala z vojnimi veterani iz Harryjevega dobrodelnega programa Invictus. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Prav tako ni jasno, kaj bo par počel profesionalno, ko bo spet živel v Veliki Britaniji. Po podatkih v medijih naj bi Harry in Meghan imela nekaj čez 51 milijonov neto premoženja. V Združenih državah Amerike je par leta 2020 podpisal večmilijonsko pogodbo z Netflixom za produkcijo več oddaj. Pogodba je bila pet let pozneje podaljšana, čeprav za manjši znesek, so tedaj povedali ljudje, ki so bili seznanjeni s pogodbo.

Med produkcijami, ki so nastale iz dogovora, je bila šestdelna dokumentarna Netflixova serija z naslovom Harry in Meghan, v kateri je par podrobno opisal življenje znotraj kraljevih zidov in svojo odločitev o odhodu. Harry je za knjigo in druge, ki jih bo v prihodnosti napisal on ali njegova žena, prejel približno 17 milijonov evrov. Knjiga Rezerva je bila velik finančni uspeh, saj se je že na dan izida v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji prodalo več kot 1,43 milijona izvodov.