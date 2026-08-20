  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Presenetljiv zasuk: princ Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

    Vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta že dolgo v napetih odnosih s kraljem Karlom III. in drugimi sorodniki, bosta ostala neaktivna člana kraljeve družine.
    Se princ Harry in Meghan vračata iz samoizgnanstva? Na fotografiji Harry in Meghan med obiskom v Kolumbiji pred dvema letoma. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters
    Galerija
    Se princ Harry in Meghan vračata iz samoizgnanstva? Na fotografiji Harry in Meghan med obiskom v Kolumbiji pred dvema letoma. FOTO: Nathalia Angarita/Reuters
    Staš Ivanc
    20. 8. 2026 | 08:10
    20. 8. 2026 | 09:19
    7:03
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Britanski princ Harry, njegova žena Meghan in njuna otroka se bodo v prihodnjih tednih vrnili v Veliko Britanijo, sta po pisanju ameriškega časnika New York Times povedali osebi, seznanjeni z njuno odločitvijo. Presenetljiva odločitev končuje prostovoljno »izgnanstvo« vojvode in vojvodinje Susseške, ki je pokazalo, kako napeti so odnosi v Buckinghamski palači.

    image_alt
    Princ Harry pripotoval v London brez žene in otrok

    Princu Harryju so leta 2021, leto dni zatem, ko je napovedal, da se bosta z ženo »umaknila« od svojih uradnih dolžnosti, odvzeli častne vojaške nazive in kraljeve pokroviteljske funkcije. V nekaterih tabloidih so njun odhod v Ameriko poimenovali »Megxile«. Spor se je nadaljeval tudi prek Atlantika, ko je Harry napisal knjigo Rezerva, v kateri je razkril vse, par je imel intervju z ameriško televizijsko voditeljico Oprah Winfrey; več poskusov sprave je bilo neuspešnih. Harry je leta obtoževal Buckinghamsko palačo, da preprečuje vrnitev njegove družine v Veliko Britanijo, češ da ji ne nudi oborožene zaščite.

    Kralj Karel III. je bil o Harryjevi najnovejši odločitvi obveščen v nedeljo, je za New York Times povedal eden od dobro obveščenih virov in dodal, da se o selitvi družine niso pogovarjali, ko sta vojvoda in vojvodinja to poletje obiskala Veliko Britanijo in se sešla s kraljem.

    Status Harryja in Meghan kot neaktivnih članov kraljeve družine se ne bo spremenil in bosta ostala zasebni osebi, medtem ko bosta prebivala v Veliki Britaniji, pa sta povedala oba vira. Predstavniki Buckinghamske palače novice niso želeli komentirati, tiskovni predstavnik Harryja in Meghan pa se v sredo ni odzval na prošnje časnika za komentar.

    Letos sta obiskala Melbourne v Avstraliji. FOTO: William West/AFP
    Letos sta obiskala Melbourne v Avstraliji. FOTO: William West/AFP

    Harry in Meghan imata dva otroka, sedemletnega Archieja in petletno Lilibet, ki sta večino življenja preživela daleč od sorodnikov. Ni še jasno, kje bo družina živela, vendar se zdi verjetno, da se ne bo vrnila v kraljevske sobane.

    Vrnitev Harryja in Meghan bo zagotovo sprožila medijsko mrzlico v državi, kjer so kraljeva družina in njene številne drame polarizirale javnost, a še vedno zbujajo veliko zanimanja. Harry je večkrat krivil medije za smrt svoje mame princese Diane in se večkrat pritoževal, da je bil podoben naval pozornosti agresivnih tabloidov v Veliki Britaniji uničujoč za njegovo družino.

    image_alt
    Življenje princa Harryja in Meghan Markle pod drobnogledom

    Njegova najnovejša odločitev je odprla možnost sprave med Harryjem in njegovo družino, ki se je zdela oddaljena še prejšnji mesec, ko sta se Harry in Meghan zasebno srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo v Highgrove Housu v pokrajini Cotswolds, približno 160 kilometrov zahodno od Londona. A po poročanju virov je kralj pozdravil priložnost, da preživi več časa s svojim mlajšim sinom in njegovo družino.

    Manj je znanega o tem, ali bosta Harry in njegov brat in prestolonaslednik William morda popravila medsebojni spor. V enem od poglavij svoje knjige je Harry brata opisal kot »svojega najhujšega sovražnika«, odnos med njima pa naj bi ostal leden.

    Harry in Meghan sta pred dvema letoma šla tudi v Nigerijo. FOTO: Kola Sulaimon/AFP
    Harry in Meghan sta pred dvema letoma šla tudi v Nigerijo. FOTO: Kola Sulaimon/AFP

    Možnost vrnitve nekaj normalnosti v kraljevo družino bo zagotovo pozdravila nekoč trdna institucija, ki je bila v zadnjih nekaj desetletjih videti v stanju pretresov. Leta 2018 je poroka princa z ameriško igralko očarala svet in v središče svetovne pozornosti postavila mlado žensko. To se je zgodilo sedem let po Williamovi poroki s Kate Middleton in več kot dve desetletji zatem, ko je princesa Diana umrla v prometni nesreči, medtem ko so jo zasledovali paparaci.

    Poroka Harryja in Meghan je bila sprva pozdravljena kot začetek nove dobe za monarhijo, ki so jo opisovali kot sodobno prihodnost kraljeve družine, trdno zakoreninjene v preteklosti. Poroka je spomnila na energijo Dianine poroke leta 1981, ki jo je spremljal ves svet.

    image_alt
    Princ Harry izgubil odmevno tožbo proti založniku Daily Maila

    Vendar so prepiri za obzidjem Buckinghamske palače postali predmet velikih ugibanj in spletk v britanskih tabloidih. Par je pozneje ta pritisk navedel kot glavni dejavnik pri odločitvi, da bi zapustil Britanijo. Ta odločitev se je spremenila v kaotično družinsko ločitev, v kateri ni manjkalo medsebojnih obtožb. In zdelo se je, da razdalja ni omilila sovražnosti.

    V intervjuju za Oprah je Meghan povedala, da člani kraljeve družine menda niso želeli, da bi bila njuna otroka uradno princ in princesa ter in da so pred rojstvom izrazili zaskrbljenost glede njune morebitne temne polti. Povedala je tudi, da je pred odhodom v Ameriko razmišljala o samomoru.

    Princ Harry in Meghan v družbi kralja Karla III. in kraljice Camille na pogrebu kraljice Elizabete II. septembra 2022 v Londonu. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Princ Harry in Meghan v družbi kralja Karla III. in kraljice Camille na pogrebu kraljice Elizabete II. septembra 2022 v Londonu. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Videti je bilo, da sta intervju in Harryjeva knjiga še poglobila razdor z njegovim očetom in bratom. Jabolko spotike je bilo tudi vprašanje, ali bosta Harry in njegova družina deležna takšnega varovanja, kot ga imajo drugi člani kraljeve družine v Veliki Britaniji.

    Harry je zadnja leta trdil, da se njegova družina ne more vrniti v Britanijo zaradi odločitve vlade, da mu zaradi statusa neaktivnega člana kraljeve družine ne zagotavlja več varnosti. Harry je v vrsti tožb na sodišču trdil, da mu je bila zaščita nezakonito odvzeta. Sodišča so proti njemu razsodila še nazadnje lani. Decembra pa so se pojavile novice, da v Britaniji ponovno preučujejo vprašanje njegove varnosti. Za zdaj še ni jasno, ali je bilo to vprašanje rešeno in ali je imelo vlogo pri Harryjevi odločitvi za vrnitev v domovino.

    Aprila sta v Sydneyju Avstraliji jadrala z vojnimi veterani iz Harryjevega dobrodelnega programa Invictus. FOTO: Hollie Adams/Reuters
    Aprila sta v Sydneyju Avstraliji jadrala z vojnimi veterani iz Harryjevega dobrodelnega programa Invictus. FOTO: Hollie Adams/Reuters

    Prav tako ni jasno, kaj bo par počel profesionalno, ko bo spet živel v Veliki Britaniji. Po podatkih v medijih naj bi Harry in Meghan imela nekaj čez 51 milijonov neto premoženja. V Združenih državah Amerike je par leta 2020 podpisal večmilijonsko pogodbo z Netflixom za produkcijo več oddaj. Pogodba je bila pet let pozneje podaljšana, čeprav za manjši znesek, so tedaj povedali ljudje, ki so bili seznanjeni s pogodbo.

    Med produkcijami, ki so nastale iz dogovora, je bila šestdelna dokumentarna Netflixova serija z naslovom Harry in Meghan, v kateri je par podrobno opisal življenje znotraj kraljevih zidov in svojo odločitev o odhodu. Harry je za knjigo in druge, ki jih bo v prihodnosti napisal on ali njegova žena, prejel približno 17 milijonov evrov. Knjiga Rezerva je bila velik finančni uspeh, saj se je že na dan izida v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji prodalo več kot 1,43 milijona izvodov.

    Novice  |  Slovenija
    Javni promet

    Kaos na avtobusih: prideš pravočasno, kupiš vozovnico, a ostaneš na postaji

    Kako združiti terminske vozovnice in rezervacije sedežev na avtobusu, še ni jasno, že leta pa obljubljajo portal za potnike, a ga še ni.
    Borut Tavčar 19. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

    Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
    18. 8. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Slovenska oblikovalka ruši modna pravila: Kdo pravi, da se to ne spodobi?

    Zakaj bi bila ena obleka rezervirana za večer, druga pa le za vsakdan? Modna oblikovalka Anja Medle na pravila gleda drugače.
    Mateja Rosa 19. 8. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zvezdniški kamp

    LA Lakers prihaja v Slovenijo: ribolov, golf, fantovščina, tudi v Celje?

    Obisk je Dončićeva zasebna pobuda, namenjena predvsem povezovanju moštva pred novo sezono, stroške naj bi kril sam.
    Pija Kapitanovič 19. 8. 2026 | 13:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Spremembe v Microsoft Office sistemih

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Miha Mermal

    Od večnamenskega urbanega središča do zelenega petminutnega mesta

    BTC City Ljubljana bo sestavljen iz mozaika trajnostnih rešitev, namenjenih obiskovalcem, poslovnim partnerjem in bodočim stanovalcem, napoveduje Miha Mermal.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Inovacije v zdravstvu

    Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

    Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
    Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

    Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    princ HarryMeghan MarkleVelika Britanijakraljevska družinavrnitev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Juventus

    Zaradi poškodbe ne trenira, na tla ga je podrl navijač

    Na prijateljski tekmi med Juventusom in njegovo rezervno ekipo Next Gen je navijač z drsečim štartom na tla podrl Federica Gattija.
    20. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Ljupka Vrteva: Ne bi rada, da Slovenija postane druga Makedonija

    V Slovenijo je prišla pri 18 letih, danes pa je uspešna inženirka, letos uvrščena med 12 inženirk izbora Women Engineers You Should Know 2026.
    Nika Vistoropski 20. 8. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Šef premier league si želi predsednika Fife, ki bo združeval

    Richard Masters, izvršni direktor najmočnejšega angleškega prvenstva, je bil kritičen do vodenja Giannija Infantina in njegovega projekta.
    20. 8. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Komisija

    Bruselj daje dronom novo nalogo: ubijanje žuželk

    Droni v kmetijstvu so se močno razširili, zakonodaja pa jim ni sledila.
    20. 8. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kraljevske zdrahe

    Presenetljiv zasuk: princ Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

    Vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta že dolgo v napetih odnosih s kraljem Karlom III. in drugimi sorodniki, bosta ostala neaktivna člana kraljeve družine.
    Staš Ivanc 20. 8. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    FIFA

    Šef premier league si želi predsednika Fife, ki bo združeval

    Richard Masters, izvršni direktor najmočnejšega angleškega prvenstva, je bil kritičen do vodenja Giannija Infantina in njegovega projekta.
    20. 8. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Komisija

    Bruselj daje dronom novo nalogo: ubijanje žuželk

    Droni v kmetijstvu so se močno razširili, zakonodaja pa jim ni sledila.
    20. 8. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kraljevske zdrahe

    Presenetljiv zasuk: princ Harry in Meghan se selita v Veliko Britanijo

    Vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sta že dolgo v napetih odnosih s kraljem Karlom III. in drugimi sorodniki, bosta ostala neaktivna člana kraljeve družine.
    Staš Ivanc 20. 8. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

    Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
    19. 8. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

    Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo