Princ Harry in Meghan otroka prepisala na drugo šolo

Princ Harry in Meghan Markle sta le nekaj dni po začetku šolskega leta otroka Archieja in Lilibet prepisala na drugo šolo. Razlog naj bi bili varnostni pomisleki, povezani predvsem z gostim prometom na poti do prvotne šole.

Imena šol niso razkrita. Varnostna ekipa para je ocenila, da je bila zaradi razdalje in prometnih zastojev varna vožnja otrok otežena. Otroka sta morala zaradi varnostnih ukrepov potovati v spremstvu dodatnega avtomobila, vendar se je vožnja v konvoju v času jutranje šolske gneče izkazala za nepraktično.

Pot so varnostno preverjali že pred začetkom pouka, vendar je analiza pokazala, da razmere ob dejanskem šolskem prometu niso dovolj varne. Bližnji vir je poudaril, da odločitev ni povezana s kakovostjo šole ali delom njenega osebja, ki sta mu Harry in Meghan hvaležna za skrb in podporo družini.

Po vrnitvi v Veliko Britanijo nova varnostna presoja

Družino čaka tudi nova presoja policijskega varovanja, ki ga financirajo britanski davkoplačevalci. Odbor Ravec, pristojen za varnost članov kraljeve družine in drugih pomembnih oseb, bo po vrnitvi družine v Veliko Britanijo ponovno ocenil stopnjo zaščite Harryja, Meghan in njunih otrok.

Pri presoji bodo upoštevali morebitne grožnje, njuno novo stalno prebivališče ter običajne poti in dejavnosti družine, med drugim tudi šolske prevoze. Končna odločitev o obsegu policijske zaščite še ni bila sprejeta.

Harry je v preteklosti neuspešno izpodbijal odločitev glede policijskega varovanja med svojimi obiski Velike Britanije. Ker družina zdaj tam ponovno živi, pa so se varnostne okoliščine spremenile.

Harry in Meghan sta se v Veliko Britanijo vrnila konec avgusta. Meghan je ob Harryjevem 42. rojstnem dnevu na družbenih omrežjih objavila več družinskih fotografij, družina pa je minuli konec tedna skupaj preživela tudi čas na podeželju.