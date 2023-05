Princ Harry znova v sodni boj z mediji

Včeraj se je začel sodni proces proti medijskemu podjetju Mirror Group Newspapers (MGN). Številne slavne osebnosti, vključno s princem Harryjem, dediči pokojnega pevca Georgea Michaela in nekdanjim nogometnim zvezdnikom Ianom Wrightom, tožijo medijsko podjetje, ki naj bi informacije o njih zbiralo na nedovoljen način.

MGN, ki izdaja številne publikacije, med drugim Mirror, Sunday Mirror in Sunday People, njihove navedbe zavrača in trdi, da so bili nekateri sodni zahtevki vloženi prepozno. Prejšnji mesec so odvetniki skupine tožnikov dejali, da bodo vse njihove priče pričale osebno. To pomeni, da bo vojvoda Susseški, ki naj bi pričal junija, letos drugič obiskal višje sodišče.

Princ Harry se je namreč konec marca nepričakovano pojavil na sodišču v Londonu, kjer se je udeležil zaslišanja v zvezi s tožbo proti podjetju Associated Newspapers, ki jo je prav tako skupaj vložilo več znanih Britancev. Podrobnosti te tožbe niso znane, vendar naj bi po poročanju britanskih medijev šlo za primere prisluškovanja znanim ter podkupovanja policije za občutljive informacije.

Skupina je tožbo vložila lani, ko naj bi pridobili dokaze, da so zaposleni v podjetju Associated Newspapers nameščali prisluškovalne naprave v njihova osebna vozila in domove, najemali zasebne preiskovalce ter snemali zasebne telefonske pogovore.

Omenjeni škandal je izbruhnil po razkritju, da so novinarji časopisa News of the World, ki je bil v lasti Ruperta Murdocha, vdirali v glasovno pošto kraljeve družine, slavnih osebnosti in žrtev umorov. Škandal je vodil v zaprtje pred tem znanega tabloida, policijska preiskava in sodni postopki pa so državo pretresali še več let.