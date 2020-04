Princ Louis upihnil drugo svečko 

Učenje je lahko tudi zabavno

in njegova soprogasta na družbenih omrežjih objavila fotografije najmlajšega sina,, ki danes praznuje dve leti.Mladi princ na fotografijah veselo razkazuje svoje mavrično pobarvane roke. Louis se je tako pridružil številnim otrokom v Združenem kraljestvu, ki so v času epidemije novega koronavirusa začeli risati mavrice kot simbol upanja. Princa je na začetku meseca fotografirala njegova mama Kate na družinski posesti v Norfolku, kamor se je družina umaknila v karanteno.Zaradi zaprtih šol William in Kate poučujeta svoje otroke doma. Vojvodinja Cambriška je za britanske medije pred kratkim povedala, da je šolanje na domu izziv, a da je obenem lahko zelo zabavno. »Na spletu je veliko nasvetov in zabavnih aktivnosti, ki jih lahko počnete z otroki, zato moje poučevanje ni vedno strogo in dolgočasno.«Kate je še dejala, da so otrokom na način, ki je primeren njihovi starosti, pojasnili epidemijo koronavirusa. Prejšnji mesec je po družbenih medijih zakrožil posnetek, v katerem je princ Louis skupaj s sestroin bratomzaploskal v zahvalo vsem zdravstvenim delavcem, ki se v prvih vrstah borijo proti covidu-19.